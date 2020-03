Aggiornamento Covid-19. Oggi nel ferrarese 36 casi in più, salgono a 29 i decessi

Con l'aggiornamento di oggi, sabato 28 marzo, i casi risultati positivi a Covid-19 nella provincia di Ferrara salgono a 282, 36 in più rispetto all'aggiornamento di ieri, ai quali si aggiunge un ulteriore caso di positività relativo a un residente di Rimini.

Salgono purtroppo anche i decessi: sono 29 le persone decedute a causa del virus nel ferrarese dalla fine di febbraio. Oggi è stato il giorno più duro per la provincia estense: sono scomparse infatti 8 persone. All'ospedale del Delta oggi è deceduta una donna di 83 anni residente ad Argenta. All'Ospedale di Cona si sono registrati 7 decessi, una donna di Cento di 92 anni, un uomo di 73 di Codigoro, 2 persone di Ferrara, rispettivamente una donna di 81 e un uomo di 70 anni, una donna di 85 anni residente a Mesola, un uomo di Voghiera di 76 anni. Sempre all'ospedale S.Anna è inoltre deceduta la vittima più giovane, una donna di 52 anni residente ad Argenta.

Oggi si sono registrati anche 9 casi di persone guarite, tutti residenti a Ferrara che si trovavano ricoverati a Cona.

Complessivamente i casi di residenti nel territorio ferrarese sono ad oggi 270, così distribuiti per Comune:

29 Argenta

9 Bondeno

32 Cento

13 Codigoro

13 Comacchio

9 Copparo

115 Ferrara

5 Fiscaglia

1 Goro

1 Lagosanto

3 Mesola

2 Ostellato

6 Poggio Renatico

7 Portamaggiore

3 Riva del Po

1 Terre del Reno

4 Tresignana

7 Vigarano Mainarda

10 Voghiera

Ai 270 positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria si aggiungono complessivamente 12 casi di positività di residenti fuori comune.

Sono 38 le persone ricoverate per sospetto Covid-19 e 2, un cittadino di Comacchio e uno di Codigoro, si trovano in terapia intensiva all'ospedale di Cona.

Oggi è pervenuto il risultato per 135 tamponi, e sono stati effettuati 36 nuovi tamponi e il totale, per i quali si attende l'esito, è ora 113.

Le persone in isolamento domiciliare sono, all'oggi, 28, cui si aggiungono le 6 in sorveglianza telefonica. Isolamento e sorveglianza che sono invece terminati per 21 persone, fra cui si registrano 9 guarigioni ma, purtroppo, anche altri 8 decessi.

Il riepilogo dell'attività dal 24 febbraio a oggi (28 marzo, ore 18) è dunque il seguente:

Totale soggetti sottoposti a sorveglianza: 1492

Totale sorveglianza conclusa: 666

Totale tamponi positivi: 282 (12 residenti fuori provincia)

Totale deceduti: 29 di cui 27 residenti in provincia di Ferrara (10 di Ferrara, 6 di Cento, 2 di Voghiera 1 di Goro, 1 di Poggio Renatico, 1 di Copparo, 1 di Ostellato, 1 di Fiscaglia, 2 di Argenta, 1 di Codigoro e 1 di Mesola) a cui si aggiungono 2 residenti fuori provincia (1 a Pieve di Cento e 1 a Molinella).

I dati si riferiscono al bollettino giornaliero delle 18 fornito dall'Azienda USL di Ferrara.

L'AGGIORNAMENTO REGIONALE

Sono 12.383 i casi di positività al Coronavirus, 795 in più di ieri. 52.991 i test refertati, 5.193 in più sempre rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna.

Complessivamente, sono 5.358 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (301 in più rispetto a ieri); aumentano di poche unità – come si sta verificando negli ultimi giorni - quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 316, 8 in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.267 a 1.344: 77, quindi, quelli nuovi, di cui 44 uomini e 33 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.075 (115 in più rispetto a ieri), 833 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 192 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi (+38 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 22 residenti nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella di Modena, 8 in quella di Bologna (di cui 1 nel territorio imolese), 8 in quella di Ferrara, 6 in quella di Ravenna, 1 in quella di Forlì-Cesena (1 nel territorio di Forlì), 6 in quella di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.390 (114 in più rispetto a ieri), Parma 1.752 (62 in più), Reggio Emilia 1.996 (135 in più), Modena 1.922 (150 in più), Bologna 1.347 (+162 in più rispetto a ieri, e 239 Imola, 11 in più), Ferrara 281 (37 in più rispetto a ieri), Ravenna 521 (33 in più), Forlì-Cesena 621 (di cui 300 a Forlì, 22 in più rispetto a ieri, e 312 a Cesena, 10 in più), Rimini 1.323 (59 in più).

(Dati da Regione Emilia-Romagna)