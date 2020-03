Annullata l'edizione 2020 di RockaFe

Alla luce dei recenti sviluppi relativi all’andamento dell’infezione da Coronavirus e preso atto del persistente stato di emergenza che rende impossibile fare progetti per i prossimi mesi, lo Staff del Comitato S.Maurelio-Rockafe si vede costretto ad annullare per il 2020 l’appuntamento con ROCKaFE.

“Auspicando che presto la situazione possa già mitigare il suo stato di emergenza, al momento le doverose disposizioni precauzionali ci impediscono di poter continuare a lavorare a tutta quella necessaria fase preparatoria all’evento già partita da tempo”, comunicano gli organizzatori.

“ROCKaFE si ferma dunque allineandosi a tutte le indicazioni atte a proteggere la salute di ognuno ed a minimizzare i rischi di espansione del contagio.

ROCKaFE si ferma come segno di rispetto e vicinanza a chi è direttamente coinvolto in questa drammatica situazione sia dal versante della salute che da quello lavorativo.

ROCKaFE si ferma in segno di solidarietà verso chi in questo momento combatte con coraggio e dedizione in prima linea.

In 27 anni non abbiamo mai saltato un’edizione, abbiamo sempre voluto esserci anche nei momenti più difficili, ma ROCKaFE è fatto di gente, di abbracci, incontri, vicinanza, condivisione…e per questo dobbiamo purtroppo ancora aspettare”.

Fra i desideri dello staff c’è anche quello che “il contributo che l’amministrazione comunale aveva generosamente promesso per questa edizione possa andare là dove ora sono le priorità”.

L’appuntamento è quindi per il 2021.