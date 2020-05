“Non può essere come prima”: le proposte di Federconsumatori E-R per la stagione turistica 2020

Prezzi, garanzie per il turista, contrasto all'economia turistica irregolare

Saranno vacanze diverse, ma è indispensabile garantire a tutti la possibilità e il diritto di godere di un giusto svago e riposo, all’insegna della sostenibilità ambientale, in particolare nei bellissimi luoghi che la nostra regione offre. Per fare questo, ma anche perché “non può essere come prima”, "riteniamo necessario mettere in campo azioni a tutela, attenzione e supporto a chi deciderà di trascorrere le proprie vacanze in Emilia-Romagna".

Ecco dunque le proposte di Federconsumatori, che, affermano, "volentieri avremmo avanzato al tavolo regionale, per arricchirne il lavoro in corso, ma al quale purtroppo non siamo stati convocati".