Oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio

Ariete

Se le notizie che ricevi dalla televisione ti creano ansia o discussioni in famiglia, puoi sempre decidere di spegnerla, fai del bene a te e ai tuoi cari. Tu sei un mago a trovare argomenti interessanti per tutti, basta riaccendere quel tasto che da troppo tempo non adoperi più. …E ricorda, chi ti sta vicino, può vivere disagi più grandi dei tuoi.

Toro

Se ti sei sempre sentito diverso dagli altri, hai le tue buonissime ragioni. Anche in questo periodo, di grande disagio per tutti, riesci sempre a trovare quella parte positiva che caratterizza il tuo carattere. Il parlare in famiglia, con i figli, guardare, apprezzare e godere della bellezza della natura etc., sei fortunato e sono fortunate le persone che vivono con te.

Gemelli

Il tuo cervello complesso ma sopraffino è, ed è sempre stato, la tua àncora di salvezza, mai così utile come in questo periodo di segregazione obbligatoria. Tu, con il tuo contagiante sorriso, sembri uno sciatore di slalom che evita con grande maestria tutti gli ostacoli. Nelle prossime ore arriverà l'idea che ti consentirà di fare il salto di qualità.

Cancro

Ti ritrovi molte volte a riflettere su questa segregazione alla quale sei sottoposto, che mai avresti pensato di viverla. La tua natura calma e riflessiva, ma non superficiale, sta analizzando meticolosamente tutte le reali possibilità e tutte le notizie intorno a questa epidemia. Quando, e se arriverai a capire la Verità, divulgala più che puoi.

Leone

Il tuo cervello da leader si è rimesso finalmente in moto, era da tempo che lo tenevi in stand-by. Ora, rinchiuso a poltrire nella tua gabbia, ti guardi intorno con sicurezza e con discreta baldanza, mai inopportuna, perché hai ben chiaro il sudiciume che c'è, davanti queste sbarre. Il tuo istinto è quello della sopravvivenza, tua e della tua specie, seguilo.

Vergine

La Natura, o chi per Lei, creandoti, ha espresso il massimo delle sue capacità. Sei calmo, riflessivo, serio, meticoloso e diplomatico, e mai come in questo periodo, puoi essere utile a tranquillizzare tuoi familiari. Questo periodo di contagi presto passerà ma non la riconoscenza e la stima che gli altri avranno sempre nei tuoi confronti.

Bilancia

Nella vita, il massimo che tutti ambiamo ad avere, è quello che per te è la cosa più naturale del mondo: “l'equilibrio”. Questa tua innata caratteristica, mai come in questo momento di contagio generale, è un vero toccasana per tutte le persone che ti gravitano intorno. Il tuo altruismo può essere paragonabile al vero amore: “Più ne dai, più ne hai da dare”.

Scorpione

Tranquillo, caro Scorpione, presto potrai tornare a rimetterti in mostra. Nessun altro segno zodiacale ha sofferto questa clausura obbligata, come te. Potrai tornare a lavorare, a parlare, potrai tornare con tutti gli amici a festeggiare l'agognata libertà. Ma prima di tutto, potrai dimostrare al mondo intero di essere sempre il numero uno.

Sagittario

Finita questa pandemia, perché anche questa finirà, tu sarai il segno zodiacale che ne avrà ottenuto i migliori risultati. Avrai ampliato la tua cultura, professionale, avrai raffinato le tue competenze, avrai sanato delle lacune culturali, ma prima di tutto avrai messo in discussione la tua “immortalità”; e per questo, dovrai dire: “Grazie, Coronavirus”.

Capricorno

Finita questa Pandemia molti segni zodiacali ne avranno tratto molteplici benefici, ma nessuno come per il tuo segno. Avrai capito le priorità, l'immensa bellezza della libertà, il bisogno di rompere le catene con il passato, che invisibili, ti tengono ancorato al suolo, impedendoti la consapevolizzazione della tua esistenza. Sei e sarai fortunato solo se credi di esserlo.

Acquario

Che sei una persona fortunata lo vedrai nelle prossime giornate, non per l'uscita dalla “Fase due dell'Emergenza Sanitaria”, ma per la consapevolezza e la riconoscenza nei confronti di chi ha voluto e forgiato le tue basi culturali, oggi troppo poco valorizzate. Sei unico come sensibilità, generosità ed altruismo, anche se, ultimamente la vita, ti ha misurato, mettendoti a dura prova.

Pesci

Molte persone sono state, purtroppo, danneggiate, anche economicamente, dalla pandemia da Coronavirus, ma per quanto tu possa esserlo stato, sei l'unico, fra tutti quanti, che è riuscito ad uscirne, quasi indenne, anzi rafforzato. E' il tuo sviscerato amore per la vita che fa la differenza, e tu ami la vita, più di te stesso.