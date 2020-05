Covid-19 in Provincia. Altri due decessi a Ferrara e Argenta, oggi 3 nuovi casi positivi

Sono 159 i morti dall'inizio dell'epidemia

Continuano purtroppo i decessi legati a Covid-19 nella provincia di Ferrara. Oggi un uomo di Ferrara di 74 anni è deceduto all'ospedale di Cona, dov'era ricoverato dal 15 aprile scorso. Sempre all'ospedale di Cona è spirata ieri, 19 maggio, una donna di Argenta di 85 anni; l'anziana era in ospedale dal 9 aprile e presentava patologie pregresse.

Ad oggi sono 159 le morti avvenute nel territorio estense legate al virus, 148 fra residenti della provincia. Nel comune di Argenta il numero più alto, 38 le vittime, tra queste 28 erano ospiti nelle case di cura: alla "Fiorana" 2, 7 a "Villa Aurora" a S. Nicolò e 19 alla "Manica" di Argenta. A Ferrara sono 27 le persone decedute, tra cui una alla struttura "Malacarne". A Bondeno si registrano 4 morti (1 alla "Cra" di Bondeno e 1 a "Il Cammino"); 18 a Cento (1 all'Rsa di Bondeno e 1 alla "Cra Ripagrande"; a Codigoro sono 13 le vittime di Covid-19 (1 alla casa famiglia "Dominica" e 7 alla "Cra Alma"); 11 a Comacchio (2 all'Hospice Codigoro e 1 a Villa Fabiola di Lido delle Nazioni); 2 a Copparo; 5 a Fiscaglia (1 all'Ancella di Maria e 1 ospite dell'Hospice di Codigoro); 3 a Goro; 3 a Jolanda di Savoia (1 a Villa Glicina); 4 a Mesola (1 alla Comunità Alloggio Bosco); 2 a Ostellato; 4 a Poggio Renatico (2 a "Tre Sorelle M. Boschi"); 4 i residenti di Portomaggiore; 2 a Riva del Po (1 alla Cra Capatti); 4 a Terre del Reno; 1 a Tresignana; 3 a Voghiera. I comuni del ferrarese in cui non si sono registrati decessi sono Lagosanto, Masi Torello e Vigarano Mainarda.

Nelle ultime 24 ore sono stati refertati 49 tamponi e, fra questi, 3 hanno dato esito positivo a Covid-19 (1 a Cento, 1 a Ferrara e 1 a Vigarano Mainarda). In attesa di essere processati rimangono 91 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri martedì 19 maggio, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 6 nuovi pazienti (di cui uno residente fuori provincia); 3 sono i nuovi pazienti all'ospedale del Delta. All'ospedale di Cento sono stati ricoverati 6 casi sospetti di 3 residenti di Cento, uno di Lagosanto, uno di Vigarano e uno fuori provincia. Infine, all'ospedale di Argenta sono 5 i nuovi casi sospetti, 4 di residenti ad Argenta e uno fuori dalla provincia estense.

Complessivamente le persone in provincia di Ferrara risultate positive a Covid-19 sono state 981.

Sono 296 le persone attualmente positive, sia in ospedale che in isolamento domiciliare, 12 in meno rispetto all'aggiornamento di ieri (i positivi erano 308). Di seguito la distribuzione di casi per Comune di residenza:

83 Argenta

10 Bondeno

20 Cento

55 Codigoro

12 Comacchio

8 Copparo

45 Ferrara

10 Fiscaglia

3 Goro

1 Jolanda di Savoia

8 Lagosanto

2 Mesola

4 Ostellato

9 Poggio Renatico

5 Portomaggiore

2 Riva del Po

9 Terre del Reno

1 Tresignana

7 Vigarano Mainarda

2 Voghiera

nessun caso a Mesola.

Nella giornata di ieri un uomo di Ferrara di 49 anni è stato dimesso dall'ospedale di Cona, portando il numero complessivo di dimessioni a 186 dall'inizio della pandemia. All'ospedale del Delta sono in tutto 93 i pazienti dimessi, di questi 3 nella giornata di ieri, residenti ad Argenta, Cento e Mesola.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

27.364 i positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi, 50 in più rispetto a ieri. 271 i nuovi guariti (18.258 totali) mentre continua il calo dei casi attivi: -232.

Effettuati 6.162 tamponi, che raggiungono complessivamente quota 274.362. I malati effettivi scendono a poco più di 5mila. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 4.376 (-185), in diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (-44) e nelle terapie intensive (-3). Undici nuovi decessi.