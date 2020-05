Martedì 19 maggio l'URP rimarrà chiuso

Nella giornata di sabato 14 maggio, dalle 9 alle 19,30, via Saraceno, nel tratto da via Scienze a via Carmelino, sarà chiusa al traffico in occasione dell’estemporanea d’arte che vedrà alcuni alunni dell’istituto Dosso Dossi impegnati nella realizzazione di opere di disegno e pittura lungo le vie del centro storico.