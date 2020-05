Covid-19 nel Ferrarese, i dati di oggi. Un decesso a Ferrara, per il secondo giorno nessun nuovo caso

I casi attivi nella provincia scendono a 338

Un altro decesso si aggiunge purtroppo alla triste lista delle vittime di Covid-19 nella provincia di Ferrara. Oggi, lunedì 18 maggio, all'ospedale di Cona è deceduto un uomo di Ferrara di 80 anni; l'anziano presentava patologie pregresse. Nel capoluogo estense sono 26 i morti dall'inizio dell'emergenza.

156 il totale aggiornato dei decessi di persone risultate positive a Covid-19, tra questi 10 erano residenti fuori provincia e 1 fuori Regione. Tra Ferrara e provincia le persone scomparse sono invece 145, questi i dettagli per Comune di residenza: 26 Ferrara, 18 Cento (di cui 1 ospite struttura di Ferrara), 3 Voghiera, 3 Goro, 4 Poggio Renatico (di cui 2 ospite di una casa famiglia), 2 Copparo, 2 Ostellato, 5 Fiscaglia (di cui 1 ospite dell’Hospice di Codigoro), 37 Argenta (di cui 2 ospiti della casa residenziale “La Fiorana”, 18 ospiti della casa residenziale “Manica”, 7 ospiti della casa residenziale “Villa Aurora”), 13 Codigoro (di cui 1 ospite di una casa famiglia, 7 ospiti casa residenziale “Alma”), 4 Mesola (di cui 1 ospite della Comunità Alloggio Bosco Mesola), 4 Terre del Reno, 4 Bondeno (di cui 1ospite della Cra di Bondeno), 3 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 10 Comacchio (di cui 2 ospiti dell’Hospice di Codigoro, 1 ospite della Struttura “Villa Fabiola” di Lido delle Nazioni), 4 Portomaggiore, 2 Riva del Po (di cui 1 Ospite della Casa Protetta “Capatti” di Riva del Po).

Per il secondo giorno di fila non sono stati registrati nuovi casi positivi a coronavirus, fra i 33 tamponi refertati. In attesa di essere processati rimangono 91 tamponi.

Complessivamente le persone in provincia di Ferrara risultate positive a Covid-19 sono state 978.

Sono 338 le persone attualmente positive, sia in ospedale che in isolamento domiciliare, 6 in meno rispetto all'aggiornamento di ieri (i positivi erano 344). Di seguito la distribuzione di casi per Comune di residenza:

89 Argenta

11 Bondeno

22 Cento

57 Codigoro

18 Comacchio

9 Copparo

57 Ferrara

11 Fiscaglia

5 Goro

1 Jolanda di Savoia

8 Lagosanto

3 Mesola

4 Ostellato

10 Poggio Renatico

8 Portomaggiore

3 Riva del Po

9 Terre del Reno

3 Tresignana

7 Vigarano Mainarda

3 Voghiera

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri domenica 17 maggio, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 7 nuovi pazienti, 6 per i quali si sospetta abbiano contratto il virus e 1 residente ad Argenta positivo; 3 sono i nuovi pazienti all'ospedale del Delta, per cui si sospetta la positività a Covid. Un caso sospetto di un residente di Terre del Reno è stato ricoverato all'ospedale di Cento.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

27.267 i positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi, 35 in più rispetto a ieri, incremento fra i più bassi mai registrati. 153 i nuovi guariti (17.756 totali) mentre continua il calo dei casi attivi: -131.

I malati effettivi scendono a 5.525. Effettuati oggi 5.614 tamponi, che raggiungono complessivamente quota 263.888. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 4.712 (-112), in diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (-13) e nelle terapie intensive (-6). Tredici nuovi decessi.