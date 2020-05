"Fase 2": i primi risultati dei controlli sul rispetto delle misure anti-Covid19

Focus in prefettura sul rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Prefetto Michele Campanaro, nella giornata di ieri 13 maggio, ha presieduto, in videoconferenza, una Riunione Tecnica di Coordinamento, nel corso della quale sono stati esaminati i risultati della prima settimana della cosiddetta “Fase 2” relativi all’attività di contenimento del contagio da coronavirus operata dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali. Sono inoltre stati esaminati i controlli ispettivi sul rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A palazzo don Giulio d’Este era presente il Questore Cesare Capocasa, mentre da remoto sono intervenuti il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia.

Introducendo i lavori, il Prefetto ha evidenziato che dal 4 maggio scorso, data di inizio della Fase 2, sono state 6636 le persone controllate (4350 ad opera delle Forze dell’Ordine e 2286 ad opera della Polizia Locale) e 64 le violazioni complessivamente accertate, pari all’1% del totale dei controlli, percentuale in sensibile diminuzione rispetto a quella accertata nella "Fase 1", attestatasi al 4,8%. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4181 e per 1 di essi è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, insieme con quella accessoria della chiusura temporanea, come previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

Particolarmente capillare ed approfondita l’attività ispettiva condotta dalle squadre miste formate da personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, che ha riguardato complessivamente 42 attività in 12 comuni della provincia, operanti nei settori della grande distribuzione, del commercio all’ingrosso, del metalmeccanico, del chimico e dell’agricoltura. Per nessuna delle attività ispezionate sono state riscontrate inadempienze rispetto ai contenuti dei protocolli di sicurezza sottoscritti fra Governo e parti sociali.

“L’esito negativo scaturito dalle prime verifiche sui protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro - ha sottolineato il Prefetto - rappresenta un segnale molto confortante, che testimonia un grande senso di responsabilità del sistema d’impresa ferrarese, soprattutto in vista delle ulteriori riaperture programmate dal prossimo18 maggio. Certo, dovremo tutti continuare a mantenere alta la guardia, ma ci percepiscono buoni segnali perché l’imminente ripresa avvenga nel pieno rispetto delle regole”.

In funzione del progressivo ritorno alla “normalizzazione” dell’attività amministrativa, il Prefetto ha, in chiusura di riunione, comunicato che la prossima settimana partiranno i lavori del tavolo tecnico prefettizio, istituito appena prima che esplodesse l’emergenza pandemica, per l’elaborazione del nuovo "Patto per Ferrara sicura", quale modello di gestione della sicurezza urbana nel Capoluogo.