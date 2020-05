Bar, pub e ristoranti: Ferrara riorganizza le distese, +50% di spazio e Cosap azzerate

Per la riorganizzazione degli spazi esterni

Cosap azzerata per tutto il 2020 e via più spazio per bar pub e ristoranti.

La giunta del Comune di Ferrara ha emanato con un orientamento di le linee guida per la riorganizzazione delle distese esterne dei bar, dei pub e dei ristoranti che prevede l'azzeramento del canone di occupazione di suolo pubblico e l'utilizzo per ogni locale di più spazio esterno per posizionare i tavolini a distanza di sicurezza uno dall'altro.

L'orientamento prevede innanzitutto l'azzeramento del canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) per tutte le aree per tutto il 2020 e delinea procedure semplificate per l'ampliamento.

In particolare, chi ha già una distesa autorizzata, potrà richiedere l'ampliamento fino ad un massimo del 50% in più e anche la nuova area sarà concessa in modo gratuito ed esentata completamente dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per tutto l'anno in corso.

Le richieste di estensione delle distese dovranno essere inviate al Servizio Commercio del Comune, all'indirizzo commercio@cert.comune.fe.it con allegata la planimetria dell'area che si intende utilizzare per l'ampliamento, che sarà autorizzato dopo averne verificato la compatibilità con le esigenze della sicurezza stradale e avrà valore fino al 31 dicembre 2020. Anche chi attualmente non dispone di una concessione di occupazione di suolo pubblico per una distesa, può fare domanda e ottenerla,in quanto legata alle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla Fase 2 dell'emergenza.

Per dare più spazio ai tavolini, alle persone che passeggiano e lasciare anche spazi di passaggio per i mezzi di soccorso verrà studiato un ampliamento della pedonalizzazione del centro storico e modifiche alla viabilità che permetteranno una diversa sistemazione dei tavoli all'aperto.

"La volontà del Comune è quella di dare risposte semplici ed efficaci alle attività - spiega l'assessore al Bilancio Matteo Fornasini - per aiutare gli esercenti gravemente danneggiati dalle chiusure. L'azzeramento della Cosap permetterà ai proprietari dei locali di risparmiare quasi 200mila euro complessivi mentre il Comune proverà a garantire in modo semplice ed efficace le migliori soluzioni per un ritorno alla normalità in piena sicurezza.

Cercheremo comunque di organizzare gli spazi in modo armonico e vivibile chiedendo il rispetto di alcuni semplici parametri per l'allestimento e garantendo sempre una buona fruizione della viabilità. I nostri uffici sono al lavoro per dare risposte immediate, anche anticipando eventuali provvedimenti del Governo, per dare concretamente una mano a esercenti e ristoratori in questo difficile momento".