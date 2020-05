Covid-19. Grande successo per la raccolta fondi lanciata dall'editore di Ferrara24ore.it a favore di Cuore & Territorio: “Un immenso Grazie a chi ha donato e ai testimonial del progetto”

Raccolti circa 90mila euro

Il nostro quotidiano online ferrara24ore.it e il network collegato (www.forli24ore.it; www.rovigo24ore.it; www.ravenna24ore.it; www.rimininews24.it) hanno ritenuto, nel bel mezzo della pandemia più acuta dell’ultimo secolo, da un lato, anche quale dovere civile, di continuare a erogare un servizio informativo di qualità, e dall’altro, fin dal primo giorno del lockdown nazionale, di lanciare e promuovere la condivisa campagna voluta dall’Associazione Cuore e Territorio con una imponente attività di fundraising denominata “Mille piccoli battiti formano un mare di solidarietà” per le categorie più esposte al virus (ospedalieri e forze dell’ordine, concentrandosi su Ravenna), nel tentativo di migliorare le condizioni lavorative e quindi salvare più vite possibile. Per l’Associazione Cuore & Territorio, con cui condividiamo da anni rilevantissimi progetti sociali per il Ravennate, abbiamo lanciato una raccolta fondi destinata all’acquisto di attrezzature mediche, DM, DPI, di prima necessità per l’Ospedale e per le forze dell’ordine di Ravenna; raccolta che è tutt’ora in corso: è ancora possibile, infatti, effettuare versamenti tramite bonifico bancario intestato a Cuore e Territorio presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952, causale: donazione per coronavirus. Ricordando sempre che anche con piccoli contributi si può fare molto.

L’adesione finora è stata straordinaria e ad oggi sono stati raccolti da Cuore e Territorio circa 90mila euro che hanno consentito l’acquisto di attrezzature mediche, DM, DPI, di prima necessità per l’Ospedale, i medici di base e per le forze dell’ordine di Ravenna. I camion noleggiati hanno viaggiato incessantemente nelle ultime settimane per donare questi preziosi presidi, fondamentali per arginare il contagio e continueranno a viaggiare nei prossimi giorni. L’attrezzatura acquistata, consegnata e in consegna, è la seguente: un ventilatore per terapia intensiva Siaretron 4000 Siare e un ventilatore per terapia intensiva Falco 202 EVO Siare - prodotti da Siare Engineering International Group, leader nella progettazione e produzione di apparecchiature medicali nel panorama mondiale, due caschi per ventilazione Dimar, due piattaforme di monitoraggio nihon kohden per respiratore, 2.500 scudi facciali, migliaia di Mascherine KN95 FFP2, 550 litri di gel disinfettante, 50 termoscanner.

L’Associazione Cuore e Territorio e Ravenna24ore.it rivolgono un doveroso ringraziamento, oltre che ai cittadini che hanno contribuito alla raccolta, a quanti hanno diffuso la campagna di fundraising attraverso i numerosi appelli video: le dottoresse Federica Giannotti e Anna Chiara Nuzzo, l’attrice Francesca Mazzoni, i politici Samantha Gardin, Alvaro Ancisi, Roberto Fagnani e Alberto Pagani, il sindaco Michele de Pascale, il direttore sanitario dell’Ospedale di Ravenna Paolo Tarlazzi, la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, il regista Gerardo Lamattina, l’arbitro Michael Fabbri, la psicoterapeuta Francesca Siboni, il presidente della Casa Matha Maurizio Piancastelli, l’illusionista Antonio Casanova, il Giudice Alessia Vicini, Manca e Portulano, il già senatore Vidmer Mercatali, la regista Cristina Mazzavillani Muti, l’imprenditrice Monica Ratti, il comico Giuseppe Giacobazzi, i volontari e i soci di Cuore e Territorio, Elena Fusconi, Chaima Morgese, Laura Zattoni, l’Associazione Dis-ORDINE, Marcello Landi, Chiara Sansoni, Sara Guberti, Giorgia Baroncelli, Elena Pagani, Gregor Ferretti, Maria Giulia Cicognani, Serena Saporetti, Stefania Maggio, Stefano Cangini, Paolo Gueltrini, Danilo Montanari, il piccolo Nicholas.