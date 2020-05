Partita la distribuzione delle mascherine nelle farmacie, esercizi commerciali e banchetti in vie e piazze

Il calendario e i luoghi di distribuzione

Terminerà oggi il lavoro di imbustamento delle mascherine all'interno della sede del Comune di Ferrara, per predisporre la distribuzione gratuita ai cittadini ferraresi che ieri mattina ha visto la consegna del primo carico organizzato in collaborazione con la Holding Ferrara Servizi e Ferrara Tua alle farmacie comunali e private del territorio comunale.

I 118 mila pezzi del lotto regionale assegnati al Comune di Ferrara, entro oggi saranno tutti confezionati in buste di plastica trasparente, ciascuna delle quali contiene due mascherine facciali protettive di tipo uno con allegato un foglietto istruzioni della Regione.

"Siamo riusciti grazie alla collaborazione di tanti - afferma il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Nicola Lodi - ad anticipare la consegna del primo carico imbustato di oltre 25 mila mascherine ora disponibile nelle farmacie comunali e private del territorio. Mercoledì 13 maggio continueremo a rifornire le farmacie del territorio e comincerà la distribuzione ad alcune attività commerciali. In questi giorni organizzeremo anche banchetti in piazza Travaglio e in altri punti strategici per la distribuzione alle persone che passano a piedi e in bicicletta". La consegna è affidata alle associazioni di volontariato coordinate della Protezione civile.

"A tutti coloro, dipendenti comunali e non solo, che hanno reso possibile anche queste operazioni delicate e impegnative - sottolinea il vicesindaco Lodi - va il ringraziamento e la riconoscenza dell'Amministrazione e di tutti i i cittadini".

Questo il calendario e i luoghi di distribuzione (inizio ore 9.30), oltre alle farmacie e ad alcuni esercizi commerciali:

venerdì 15 maggio Pontelagoscuro (Piazza Buozzi);

sabato 16 maggio viale Krasnodar e San Martino (piazza Berlinguer);

lunedì 18 maggio Piazza Travaglio; martedì 19 maggio Via Barlaam - Foro Boario;

mercoledì 20 maggio Piazzale dei giochi;

giovedì 21 maggio Acquedotto (piazza XXIV Maggio) ore 9.30

Insieme agli oltre quaranta dipendenti comunali e ad alcuni consiglieri comunali - coordinati da Rossella Arquà-, le operazioni di imbustamento effettuate in residenza municipale nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, hanno visto l'adesione e la collaborazione dell'Ente Palio, con un nutrito gruppo di contradaioli coordinati da Giambaldo Perugini, che si sono ritrovati nella sala Zanotti insieme agli assessori comunali Matteo Fornasini e Micol Guerrini.