Covid-19 in Provincia. Ad oggi positivi 437 persone, sono 3 i nuovi contagi

Due i nuovi decessi, il totale nel ferrarese sale a 143

Sono 143 le persone decedute per Covid-19 nella provincia di Ferrara. Le ultime due morti registrate riguardano una uomo di Codigoro di 89 anni, scomparso nella giornata di ieri all'ospedale di Cona. Ieri anche un altro anziano, sempre di 89 anni, è spirato all'ospedale del Delta; l'uomo era residente fuori dalla provincia estense, a Finale Emilia.

A Ferrara e provincia i decessi di persone residenti sono in totale 132, tra cui il numero più alto si registra, con 35 morti, ad Argenta, dove 9 persone erano residenti, 2 erano ospiti alla casa residenziale "La Fiorana", 17 alla "Manica" e 7 a "Villa Aurora". La città capoluogo registra 23 decessi, 17 Cento (tra cui 1 ospite di una struttura di Ferrara), 3 Voghiera, 3 Goro, 4 Poggio Renatico (2 ospiti di una casa famiglia), 2 Copparo, 2 Ostellato, 5 Fiscaglia (di cui un ospite dell'Hospice di Codigoro), 9 Codigoro (1 ospite di una casa famiglia, 4 ospiti casa residenziale “Alma”), 4 Mesola (1 ospite della Comunità Alloggio Bosco Mesola), 3 Terre del Reno, 3 Bondeno, 2 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 10 Comacchio (tra cui 2 ospiti dell’hospice di Codigoro, 1 ospite della Struttura Villa Fabiola di Lido delle Nazioni), 4 Portomaggiore, 2 Riva del Po (1 ospite della Casa Protetta Capatti di Riva del Po). Sono poi 10 i residenti fuori provincia deceduti nel ferrarese e una persona residente fuori regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati refertati 46 tamponi e, tra questi, 3 sono risultati positivi a Covid-19; si tratta di due residenti a Ferrara e 1 a Terre del Reno. In attesa di referto rimangono 90 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri sabato 9 maggio, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 9 nuovi pazienti; 6 sono i nuovi pazienti all'ospedale del Delta, fra i quali un residente di Fiscaglia nel reparto di terapia intensiva. Un caso sospetto di un residente di Mesola è stato ricoverato all'ospedale di Cento. Al proprio domicilio c'è poi un nuovo paziente risultato positivo al virus.

Ad oggi complessivamente le persone in provincia di Ferrara risultate positive a Covid-19 sono state 974.

Sono 437 le persone attualmente positive, sia in ospedale che in isolamento domiciliare, 7 in meno rispetto all'aggiornamento di ieri (i positivi erano 444). Questa settimana, da lunedì 4 maggio, vi è stato un calo di 51 unità. Di seguito la distribuzione di casi per Comune di residenza: