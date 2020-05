Pronto il Piano per la gestione dell'emergenza Covid nella provincia di Ferrara

Il documento elaborato unitariamente da Ausl e Azienda Ospedaliera di Ferrara

Nella giornata di oggi il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, in qualità di Presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, ha convocato per la mattina del prossimo martedì 12 maggio una nuova seduta della Ctss dedicata al tema Coronavirus e linee guida per la ripartenza. Durante la seduta verrà illustrato e discusso il Piano per l'Emergenza Covid della Provincia di Ferrara elaborato unitariamente dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, così come espressamente richiesto dal Presidente Fabbri.

"Ringrazio i dirigenti di Ausl e Azienda ospedaliera per aver condiviso la necessità di elaborare un linea strategica condivisa che sarà utile per garantire al nostro territorio una ripartenza anche in ambito sanitario. Ho inviato il documento a tutti i sindaci per le osservazioni e le riflessioni che riguardano i singoli territori, in attesa di un confronto aperto sul documento in sede di Ctss", commenta Fabbri.

In sintesi il documento esplicita le linee programmatiche assistenziali non solo relative all'assistenza ospedaliera, ma più in generale per la pianificazione di tutto ciò che in ambito sanitario si fa sul territorio provinciale per l'emergenza Covid.

Insieme ad altri aspetti vengono affrontate le azioni rivolte ai quarantenati a domicilio, le azioni sviluppate nell'ambito delle strutture residenziali socio-sanitarie, le attività dei medici di medicina generale, i pediatri e i medici di continuità assistenziale e uno spazio specifico viene riservato ai protocolli per l'attivazione delle Unità speciali di Continuità Assistenziale (USCA).