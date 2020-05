Biblioteche comunali ancora chiuse per riorganizzare i servizi di prestito in sicurezza

Al lavoro per predisporre le nuove modalità di prestito e restituzione

Tutte le strutture del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara restano per il momento ancora chiuse al pubblico, per organizzare al meglio la ripresa delle attività dopo la sospensione dovuta all'emergenza Covid-19. Gli operatori e la dirigenza stanno infatti lavorando alla predisposizione di nuove modalità per la fruizione del servizio di prestito e di restituzione in totale sicurezza, così come stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020.

Qualsiasi novità al riguardo sarà tempestivamente comunicata. Tutti gli aggiornamenti possono essere trovati anche sulla pagina ufficiale https://archibiblio.comune.fe.it.