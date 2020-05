Covid-19 aggiornamento. Ad oggi positivi 494 persone, in provincia 2 nuovi decessi

Continua a mantenersi basso il numero di positivi tra i tamponi refertati: 8 su 257.

Sono 139 le persone decedute per Covid-19 nella provincia di Ferrara. Le ultime due morti registrate riguardano una donna di Terre del Reno di 87 anni, scomparsa due giorni fa, il 5 maggio, e un uomo di 75 anni di Comacchio deceduto ieri, mercoledì 6 maggio.

Continua a mantenersi basso il numero di positivi tra i tamponi refertati. Nelle ultime 24 ore sono infatti pervenuti i risultati per 257 tamponi, e fra questi soltanto 8 sono risultati positivi a Covid-19 (1 Argenta, 2 Cento, 1 a Codigoro, 1 Comacchio, 1 Copparo, 1 Ferrara e 1 a Riva del Po). In attesa di referto rimangono 116 tamponi.

A Ferrara e provincia i decessi di persone residenti sono in totale 129, tra cui il numero più alto si registra, con 35 morti, ad Argenta, dove 9 persone erano residenti, 2 erano ospiti alla casa residenziale "La Fiorana", 17 alla "Manica" e 7 a "Villa Aurora". La città capoluogo registra 22 decessi, 17 Cento (tra cui 1 ospite di una struttura di Ferrara), 3 Voghiera, 3 Goro, 4 Poggio Renatico (2 ospiti di una casa famiglia), 2 Copparo, 2 Ostellato, 5 Fiscaglia (di cui un ospite dell'Hospice di Codigoro), 7 Codigoro (1 ospite di una casa famiglia, 3 ospiti casa residenziale “Alma”), 4 Mesola (1 ospite della Comunità Alloggio Bosco Mesola), 3 Terre del Reno, 3 Bondeno, 2 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 10 Comacchio (tra cui 2 ospiti dell’hospice di Codigoro, 1 ospite della Struttura Villa Fabiola di Lido delle Nazioni), 4 Portomaggiore, 2 Riva del Po (1 ospite della Casa Protetta Capatti di Riva del Po). Sono poi 9 i residenti fuori provincia deceduti nel ferrarese e una persona residente fuori regione.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri mercoledì 6 maggio, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 6 nuovi pazienti; 7 sono i nuovi pazienti all'ospedale del Delta, fra i quali un residente di Ferrara nel reparto di terapia intensiva. Un caso sospetto di un residente di Cento è stato ricoverato all'ospedale di Cento. Al proprio domicilio sono poi 8 i nuovi pazienti risultati positivi a Covid-19, tra i quali uno è residente fuori dalla provincia estense.

Ad oggi complessivamente i casi in provincia di Ferrara risultati positivi a Covid-19 sono stati 959.

Sono 494 le persone attualmente positive, sia in ospedale che in isolamento domiciliare, 7 in più rispetto all'aggiornamento di ieri (i positivi erano 487). Di seguito la distribuzione di casi per Comune di residenza:

118 Argenta

22 Bondeno

50 Cento

69 Codigoro

20 Comacchio

10 Copparo

96 Ferrara

17 Fiscaglia

6 Goro

3 Jolanda di Savoia

8 Lagosanto

3 Mesola

8 Ostellato

19 Poggio Renatico

13 Portomaggiore

4 Riva del Po

13 Terre del Reno

4 Tresignana

6 Vigarano Mainarda

5 Voghiera

Nella giornata di ieri 5 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale di Cona, portando il numero complessivo a 170 pazienti dimessi. Dall'ospedale del Delta sono invece 71 i pazienti dimessi, di cui un paziente di Ferrara dimesso ieri.