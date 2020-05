Mercati: salgono a 10 gli appuntamenti settimanali con le bancarelle di alimentari

Oggi, giovedì 7, cibo e prodotti agricoli all'Acquedotto

Salgono a dieci i mercati con appuntamento settimanale allestiti all'aperto per la vendita di prodotti alimentari e agricoli riattivati sul territorio comunale.

Dopo il via libera alla riapertura delle aree verdi, per oggi, giovedì 7 maggio, è annunciata la riapertura del mercato di piazza XXIV maggio (giardini dell'Acquedotto) con orario 7.30-13.30. Sullo spiazzo che circonda l'Acquedotto monumentale saranno disponibili venti banchi di cibo e prodotti agricoli alimentari dei produttori ed esercenti del commercio alimentare.

Dopo i sopralluoghi per la predisposizione dell'area è stata confermata per sabato 9 maggio anche la riapertura del mercato di viale Krasnodar, con orario sempre dalle 7.30 alle 3.30, dove saranno presenti 8 bancarelle di alimentari allestite direttamente da produttori agricoli o da esercenti del commercio alimentare.

Tutte le aree mercatali sono dotate dei presidi di tutela dall'emergenza Covid-19: perimetrazione degli spazi con definizione dei varchi di entrata e di uscita presidiati dai volontari. Per tutti gli utenti dei mercati resta l'obbligo di rispettare le distanze prescritte e di indossare i dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti di protezione.

"Si tratta di uno sforzo su vasta scala - spiegano dall'Ufficio Commercio del Comune - diffuso anche nelle frazioni, che porta nuove opportunità sia per la cittadinanza sia per le imprese del settore".

L'assessore a Fiere e Mercati Angela Travagli spiega: "I mercati riattivati fino a oggi si sono svolti in modo ordinato e con soddisfazione in piazzale San Giovanni (giovedì 30 aprile), in piazza Travaglio (lunedì 4 maggio), nel quartiere Barco in via Emilia e in via Barlaam (entrambi martedì 5 maggio). Determinante per lo svolgimento è stato il contributo dei volontari delle Associazioni di Categoria del mondo del commercio ambulante, che stanno mettendo in atto un presidio costante delle aree".

MERCATI A MERCEOLOGIA ALIMENTARE in ripartenza, Fase Due Emergenza Covid-19

invariato per tutti l'orario 7.30 13.30