Al via la pratica motoria e sportiva anche agonistica, ma solo nel pieno rispetto della sicurezza

Ordinanza in vigore da oggi, 6 maggio

"Siamo dovuti intervenire per correggere una lacuna normativa sorta con l'ordinanza del 30 aprile scorso della regione Emilia-Romagna - afferma l'assessore allo Sport Andrea Maggi -. Con quella ordinanza infatti, la Regione consente la pratica di alcuni sport, peraltro indicati in modo molto generico, senza tuttavia contestualmente disporre la necessaria apertura delle relative strutture".

Ruota intorno a questo vuoto normativo il significato dell'ultima ordinanza firmata dal Sindaco Alan Fabbri (operativa da oggi 6 maggio 2020), che cerca quindi di fare chiarezza e allo stesso tempo rendere operativa l'Ordinanza regionale, disponendo nel documento del Comune di Ferrara che "è consentita in forma individuale la pratica motoria e sportiva nonchè l'allenamento agonistico di atleti, professionisti o non professionisti, delle discipline sportive elencate al punto 8 dell'Ordinanza del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale nelle strutture ad esse dedicate, ove tali discipline non possano svolgersi altrove per ragioni di sicurezza. E' altresì consentita la pesca sportiva nelle riserve ad essa dedicate. Tali pratiche dovranno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e i pertinenti protocolli di tutela sanitaria elaborati dalle Federazioni sportive di riferimento". (Ordinanza del Sindaco integrale scaricabile in fondo alla pagina)

"Il tema detto in altre parole è il seguente - aggiunge Maggi - come si può consentire, ad esempio, l'attività di tiro con l'arco in un luogo a ciò non deputato senza pregiudicare le prioritarie esigenze di sicurezza? Da qui, il necessario contributo integrativo promosso dal Sindaco volto quindi a coordinare le previsioni dell'ordinanza regionale con il compito primo di ogni amministratore pubblico, ovvero quello di tutelare la salute e la sicurezza di tutti, sportivi e non".

Con questa ordinanza l'Amministrazione comunale consente anche la pratica della pesca sportiva nelle riserve dedicate, tenuto conto che possono garantire ai frequentatori un ampio distanziamento sociale.

In allegato l'Ordinanza del Sindaco del 5/5/2020 (in vigore dal 6 maggio) e l'Ordinanza Regionale del 30/4/2020 (al punto 8 elenco attività sportive)

"Resta in ogni caso ferma - chiosa l'assessore Maggi - la predisposizione e il rispetto dei protocolli di sicurezza che dovranno essere pienamente accessibili da tutti e l'obbligo di conformarsi ai sempre validi divieti di assembramento".