La Regione consegna 118mila mascherine al Comune di Ferrara, ma la distribuzione ancora "in fase di preparazione"

Le mascherine certificate sono arrivate nei giorni scorsi

Nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha concluso la distribuzione ai Comuni di 4 milioni di mascherine gratuite, di qualità certificata, per i cittadini emiliano-romagnoli. Questo è il secondo lotto nelle ultime settimane, e la Regione annuncia di essere già al lavoro per una terza distribuzione fra due settimane, con altri 4 milioni di mascherine, sempre gratuite, per i cittadini.

Con l’ordinanza firmata il 30 aprile dal presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, da ieri l’uso della mascherina è infatti obbligatorio in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto quando non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. La nuova fornitura ai territori vuole poi essere un ulteriore incentivo a utilizzare i dispositivi di protezione individuale di fronte alla graduale riapertura di numerose attività produttive e della mobilità collegata, sempre da oggi.

La ripartizione delle mascherine è avvenuta sulla base della popolazione residenti, e nei Comuni della provincia di Ferrara sono arrivate 310mila mascherine e 98mila foglietti di istruzioni.

Il Comune di Ferrara fa sapere che “è in fase di preparazione il piano per la distribuzione delle mascherine consegnate dalla Regione al Comune di Ferrara per una consegna gratuita ai cittadini”. Affermando che, “come nelle precedenti occasioni”, “prima di essere consegnate ai cittadini devono essere divise e imbustate con una procedura che garantisca la massima igiene prima di essere distribuite in piena sicurezza”.

“Si tratta di una operazione semplice - continua l’amministrazione comunale - ma che tocca più aspetti: il reperimento dei materiali utili all'imbustamento, del personale volontario, la scelta e la sanificazione dei locali, tutte accortezze già adottate nei precedenti momenti dedicati a questo tipo di attività”.

Gli uffici, già dalla mattina di ieri sono al lavoro per organizzare l'intera procedura: “dal reperimento delle buste nelle quali inserire i pezzi, alla organizzazione di chi si occuperà materialmente di imbustare i dispositivi”.

La gestione dei canali distributivi, dei 118 mila pezzi assegnati al Comune di Ferrara, seguirà quindi le linee guida già utilizzate in precedenza, attraverso le attività commerciali, il volontariato e la distribuzione casa per casa ai soggetti più delicati. “I progetti dettagliati nei tempi e nei modi verranno meglio specificati nei prossimi giorni con comunicazioni pubbliche attraverso cui raggiungere e informare la cittadinanza”.

“Oggi (ieri, ndr) abbiamo terminato la consegna del secondo lotto di 4 milioni di mascherine per un totale, dal’8 aprile, di 8,5 milioni di dispositivi gratuiti consegnati che hanno raggiunto cittadini e lavoratori dell’Emilia-Romagna - hanno affermato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo -. Con l’inizio della fase 2 e l’obbligo di utilizzo delle mascherine a protezione della popolazione, stiamo provando a definire un ulteriore supporto alla cittadinanza, con una nuova fornitura fra due settimane per altri 4 milioni di mascherine gratuite. Con modalità di distribuzione che terranno conto delle indicazioni anche da parte del Dipartimento nazionale e sulle quali vorremmo provare a gravare meno sui Comuni”.

Con questi 4 milioni di mascherine, altre 500mila sono state consegnate alle aziende del trasporto pubblico locale. Si aggiungono ai 4 milioni di dispositivi (2 per cittadini e famiglie e 2 per i lavoratori) resi disponibili dalla Regione nelle scorse settimane, per un totale appunto di 8,5 milioni di mascherine.