Covid-19 nel ferrarese. Altri due decessi nelle RSA, oggi 4 nuovi positivi

Scomparsa un'anziana ospite alla "Manica" e un'altra alla casa residenziale "Alma"

Sono 135 le persone morte per Covid-19 nella provincia di Ferrara. Le ultime due morti registrate riguardano una donna di Argenta, scomparsa ieri 3 maggio, e una donna di Codigoro deceduta il 2 maggio, entrambe avevano 94 anni ed erano ospiti di una struttura per anziani. L'anziana di Argenta porta a 17 i decessi degli ospiti della casa residenziale "Manica"; mentre la 94enne di Codigoro si trovava ospite alla casa residenziale "Alma", in cui si registrano 3 decessi legate a coronavirus.

Ad oggi nel ferrarese le morti sono in totale 135 (tra cui 9 residenti fuori provincia e 2 fuori regione). A Ferrara e provincia i decessi sono 124, tra cui il numero più alto si registra, con 34 morti, ad Argenta, dove 9 persone erano residenti, 2 erano ospiti alla casa residenziale "La Fiorana", 17 alla "Manica" e 6 a "Villa Aurora". La città capoluogo registra 22 decessi, 17 Cento (1 ospite di una struttura di Ferrara), 3 Voghiera, 3 Goro, 4 Poggio Renatico (2 ospiti di una casa famiglia), 2 Copparo, 2 Ostellato, 5 Fiscaglia, 7 Codigoro (1 ospite di una casa famiglia, 3 ospiti casa residenziale “Alma”), 4 Mesola (1 ospite della Comunità Alloggio Bosco Mesola), 2 Terre del Reno, 3 Bondeno, 2 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 7 Comacchio (1 ospite dell’hospice di Codigoro), 4 Portomaggiore, 2 Riva del Po (1 ospite della Casa Protetta Capatti di Riva del Po).

Nelle ultime 24 ore sono pervenuti i risultati per 169 tamponi, e fra questi soltanto 4 sono risultati positivi a Covid-19 (uno a Ferrara e tre a Fiscaglia). In attesa di referto rimangono 161 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri domenica 3 maggio, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 7 nuovi pazienti; 2 all'ospedale del Delta e 2 casi sospetti di Covid sono stati ricoverati all'ospedale di Cento (entrambi residenti di Cento). Al proprio domicilio sono 4 i nuovi pazienti risultati positivi a Covid-19.

Ad oggi complessivamente i casi in provincia di Ferrara risultati positivi a Covid-19 sono stati 937.

Ad oggi sono 488 le persone positive, sia in ospedale che in isolamento domiciliare, così distribuiti per Comune:

122 Argenta

11 Bondeno

47 Cento

64 Codigoro

22 Comacchio

9 Copparo

96 Ferrara

16 Fiscaglia

7 Goro

3 Lagosanto

2 Mesola

7 Ostellato

23 Poggio Renatico

15 Portomaggiore

2 Riva del Po

14 Terre del Reno

5 Tresignana

7 Vigarano Mainarda

7 Voghiera

Nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, una donna di 85 anni di Vigarano Mainarda è stata dimessa dall'ospedale di Cona. Ad oggi sono complessivamente 157 le persone dimesse dall'ospedale. Dall'ospedale del Delta sono invece 63 i pazienti dimessi.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

26.175 i positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi, 159 in più rispetto a ieri, incremento fra i più bassi in assoluto. 196 i nuovi guariti, che salgono a 13.525. Continua il calo dei casi attivi, scesi a 8.984 (-61). Per un totale di 4.541 guariti in più rispetto ai malati effettivi.

Quelli lievi in isolamento a domicilio sono 6.076 (-55). Salgono a 200.427 i tamponi effettuati: 3.352 in più rispetto a ieri. In diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (-29). I nuovi decessi sono 24.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Ad oggi, 4 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri.

16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri.

81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri.