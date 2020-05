Emergenza Coronavirus, arriva il bonus "Ferrara rinasce" per le attività commerciali

Fabbri: "Iniezione di liquidità da 1,5 milioni di euro per sostenere chi deve ripartire"

"Per sostenere le attività commerciali che non hanno lavorato durante il lockdown il Comune di Ferrara erogherà a breve un contributo a fondo perduto, un bonus di liquidità che verrà erogato direttamente alle attività e potrà essere speso per qualsiasi esigenza. La cifra stanziata è complessivamente di 1,5 milioni di euro e la modalità di erogazione è allo studio degli uffici. Il contributo si aggiunge ad una 'manovra' da quasi 8 milioni di euro messa in campo dal Comune di Ferrara per affrontare l'emergenza Covid-19 a favore di tutta la città con interventi diversificati".

Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, annuncia l'intenzione del Comune di versare nelle casse delle attività commerciali che sono state inattive durante le settimane di lockdown e che ancora sono in attesa di poter ripartire: il Bonus Ferrara Rinasce spendibile in qualsiasi settore.

"L'obiettivo è immettere liquidità nelle casse di chi deve ripartire o si prepara a farlo dopo tante settimane di fermo assoluto, con le entrate azzerate e le spese che nel frattempo si sono accumulate - spiega il sindaco -. Penso a bar, pub, ristoranti ma anche ad estetisti, parrucchieri, negozi di abbigliamento e tanti altri che, ancora, non possono ricominciare a lavorare e vedono davanti a sé una ripartenza difficile da un punto di vista economico".

Per il sindaco "si tratta di un contributo che ognuno potrà utilizzare come meglio ritiene, per saldare le utenze, per coprire una parte di affitto o per acquistare beni necessari per ricominciare. Il tessuto commerciale della città è uno dei punti di forza del sistema economico ferrarese sostenerne la rinascita significa sostenere la città intera".

Le modalità di erogazione e la suddivisione dell'importo totale sarà comunicato nei prossimi giorni: "E' certo però - continua il sindaco - che si tratterà di un aiuto uguale per tutti e che verrà erogato senza difficili passaggi burocratici, ma in modo semplice e veloce, con due sole unità di misura: quella per le realtà che sono state completamente inattive e quella per le attività che hanno comunque lavorato anche se con formule diverse e a regime ridotto".

Il Bonus Ferrara Rinasce "per il quale garantiamo procedure snelle e semplificate, si somma all'importante impegno economico sostenuto dal Comune di Ferrara per le iniziative attuate finora per andare incontro alle attività del territorio e per aiutare i cittadini in un momento di grande difficoltà - aggiunge l'assessore al Bilancio Matteo Fornasini-. Fino ad oggi la cifra complessiva che abbiamo impiegato tra costi sostenuti direttamente dall'amministrazione comunale con sostegni economici diretti e indiretti e calcoli sulla mancata riscossione di oneri, ammonta a quasi 8 milioni di euro e va considerata, nel suo complesso, un investimento a supporto delle aziende, delle famiglie e delle attività ferraresi colpite dal lockdown".

Di seguito le misure messe in campo dall'amministrazione per affrontare la crisi e i relativi importi:

Parcheggi gratuiti 650mila euro;

Rinvio/sospensione Cosap 2 milioni di euro;

Rinvio/sospensione imposta di soggiorno primo trimestre 200mila euro;

Rinvio/sospensione pagamento canoni attività commerciali chiuse 100mila euro;

Rinvio/sospensione imposta pubblicità 1,9 milioni di euro;

Acquisto dpi, test sierologici 160mila euro

Sanificazione strade 25mila euro;

Fondo a sostegno imprese chiuse 1,5 milioni di euro;

Sospensione rette scolastiche, refezione, trasporti 1 milione e 450mila euro;

Sospensione permessi ztl 50mila euro.

Totale manovra 7 milioni e 950 mila euro.