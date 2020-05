Bondeno: mascherine obbligatorie solo negli spazi "circoscritti", gel disinfettante al posto dei guanti

Da oggi, lunedì 4 maggio

Da oggi, lunedì 4 maggio, l’obbligo delle mascherine nel Comune di Bondeno sarà presente unicamente per gli spazi “circoscritti”. Ovvero, nei negozi (dove tanti commercianti espongono già i cartelli che invitano la clientela a fare uso dei dispositivi di protezione) o in spazi che prevedono comunque “un’entrata e un’uscita”. Per fare un esempio: al mercato che riapre domani mattina, con i soli banchi alimentari.

Ai guanti in lattice, invece, sarà preferito l’utilizzo di gel disinfettanti o soluzioni idroalcoliche. “A Bondeno abbiamo adottato questa soluzione” – conferma il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “per il fatto che i guanti in lattice monouso sono ormai diventati difficilissimi da reperire. I pochi che sono in circolazione devono andare prioritariamente al personale medico e sanitario, ed agli operatori delle Forze dell’ordine. Di conseguenza, invitiamo i cittadini all’uso corretto di gel e sostanze disinfettanti in tutti i luoghi pubblici aperti e chiusi. Una dimostrazione pratica” – aggiunge Saletti – “l’abbiamo vista durante lo svolgimento del primo Mercatino dei Sapori Matildei, organizzato dagli agricoltori in centro, dopo il blocco imposto dalle ordinanze: la Protezione Civile ha posizionato il suo personale all’entrata e all’uscita del mercato, per distribuire gel disinfettanti con cui igienizzare le mani degli avventori”.

La precedente Ordinanza del Sindaco aveva imposto, inoltre, la mascherina in tutti i luoghi aperti e chiusi. Da oggi, il cambiamento riguarderà il fatto che le mascherine di protezione saranno obbligatorie solo nei luoghi confinati: uffici pubblici, negozi, ed anche nei mercati, per fare qualche esempio. Quindi, in tutti i luoghi in cui è prevista un’entrata e un’uscita, tecnicamente. Nei luoghi all’aperto, invece, dove passeggiare o svolgere attività motoria sarà consentito sempre da oggi, niente obbligatorietà, ma sanzioni per chi non rispetterà le misure di distanziamento sociale e le regole previste dal governo e recepite da Regione e comuni.