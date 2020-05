"Fase 2": la nuova autocertificazione per gli spostamenti

Da domani, lunedì 4 maggio

Da domani, lunedì 4 maggio, sarà richiesta ai cittadini una nuova autocertificazione (in allegato in fondo all'articolo) per giustificare gli spostamenti. Con l'inizio della cosiddetta "Fase 2" la novità maggiore riguarda l'introduzione della possibilità di far visita ai parenti, anche se rimangono vietati gli assembramenti e si dovranno sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale, come la mascherina.

Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

Nel nuovo modello di autocertificazione per prima cosa viene chiesto di dichiarare di non essere sottoposti alla misura di quarantena, ovvero essere risultati positivi a Covid-19: in questo caso infatti nessuno spostamento è consentito. Si devono poi comunicare il luogo di partenza e quello di destinazione dello spostamento. Necessario poi certificare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio, e delle sanzioni apllicabili in caso di violazioni; si dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole delle varie ordinanze regionali in caso di spostamento tra Regioni differenti (consentito solo per motivi lavorativi o di salute).

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.