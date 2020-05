La Festa dei Lavoratori si sposta online con una maratona musicale e interventi in streaming

Gli eventi per un Primo Maggio virtuale

Non c’è solo la diretta su Rai 3 alle 12 e 20 con i leader sindacali Landini, Furlan e Barbagallo e il grande evento musicale, sempre in diretta tv, dal Teatro Delle Vittorie dalle 20.00 alle 24.00, realizzato dalla Rai e promosso da Cgil, Cisl, Uil.

Per celebrare questo particolare Primo Maggio, sono diverse le iniziative in programma anche in Emilia-Romagna. A Ferrara con il Circolo Culturale Arci Contrarock, Arci Ferrara, Korova Milk Bar, Popcast e Web Radio Giardino, il Primo Maggio virtuale partirà alle ore 15.30 con gli interventi dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil di Ferrara a cui seguirà una diretta live streaming sulla pagina Facebook del Circolo Contrarock “1’M VIDEOMUSIC” tra video musicali, piccoli live, curiosità fino all’ora dell’aperitivo.

Un altro concerto del Primo Maggio virtuale è quello organizzato sui canali facebook del Comune di Ferrara e del Sindaco in programma oggi a partire dalle 13. In streaming si potranno ascoltare i cinquantadue artisti selezionati tra gli oltre cento che ci hanno inviato i loro video. "Parleremo di 1° Maggio per ricordare la necessità di ripartire al più presto con tutte le forme di lavoro, parleremo di raccolta fondi con gli infermieri del nostro ospedale impegnati quotidianamente per la nostra salute, faremo omaggio a persone della nostra città, con un finale a sorpresa da non perdere. Sarà il nostro 1° Maggio in tempo di Coronavirus", ha affermato il Sindaco Fabbri.

Durante la diretta facebook, che durerà tutto il pomeriggio, verranno presentati e mandati in onda i video musicali di gruppi ferraresi e di altre realtà italiane selezionati. Oltre ai tanti mini concerti sono previsti gli omaggi ad Alfio Finetti, noto cantautore folk ferrarese, grazie alla figlia, e al musicista sempre ferrarese ottantaseienne Alfio Forapani; sempre nel corso del pomeriggio interverrà sui valori del 1° Maggio anche Anna Maria Quarzi, direttrice Istituto Storia Contemporanea di Ferrara e un gruppo di Infermieri dell'Arcispedale Sant'Anna per una testimonianza diretta del grande lavoro che stanno svolgendo, occasione per ricordare la raccolta benefica sul conto corrente del Comune a favore della struttura sanitaria cittadina, un'iniziativa ancora in corso che ad oggi ha permesso di raccogliere oltre 11 mila euro. Prevista anche l'esecuzione di un brano scritto e interpretato dalla giovane cantautrice ferrarese Micol Carlidedicato alla triste vicenda di Federico Aldrovandi.

Questo l'elenco dei principali gruppi che domani 1 maggio 2020 dalle 13 parteciperanno alla maratona musicale sui canali facebook del Comune di Ferrara e di Alan Fabbri Sindaco:

SONHORA

• fratelli Luca e Diego Fainello (originari di Verona). Chitarra e voci

• Alberto Pavesi - batteria

• Luciano Santoro - basso

• Marco Zago - Tastiere

Hanno vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo 2008

ANDREA POLTRONIERI

Cantante e sassofonista ferrarese- noto anche come "Poltro sax", unisce la musica al cabaret, accompagnato da LORENZO DE BLANCK DJ ferrarese (ha suonato a Riccione, Torino, Milano, Londra, Ibiza, Istanbul)

ALBERTO MORSELLI

Cantautore. Fondatore e primo cantante dei Modena City Rambles

SANDRO E STEVE

Alessandro Forapani e Stefano Bergamini (chitarra e voce). Artisti emiliani, la loro collaborazione inizia nel 1997. Sandro è cantante, musicista e compositore; ha frequentato il CET (Centro Europeo di Toscolano), la scuola di musica guidata da Mogol. Steve, cantante e autore, vanta numerose esperienze di palcoscenico. Hanno ricoperto il ruolo di "Cantanti da Parcheggio" per Radio Bruno.

MARCELO CESENA

Compositore e pianista brasiliano di San Paolo, dopo anni vissuti in America si è trasferito a Ferrara da circa tre anni e mezzo e gira il mondo per suonare.

TERRANIMA

Band pugliese di taranta, pizzica salentina, folk-rock. I TerrAnima nascono nel 2000 dall'incontro di musicisti professionisti spinti dalla passione di riscoprire la musica popolare del Gargano.

SUD FOLK

Band pugliese di pizzica e taranta . Combinano la musica popolare con le contaminazioni musicali moderne. Nati nel 2002, girano l'Italia con un numero impressionante di concerti. Sono tra i gruppi pugliesi più conosciuti d'Italia.

JOHN STRADA

Cantautore rock - folkrock nato a XII Morelli formatosi entro gli ambienti musicali rock di New York e di Londra

LUDOVICO CRETI

Giovane cantante ferrarese che nel 2011 ha vinto il programma televisivo del sabato sera su RAI Uno "Ti lascio una canzone"

LE CASE

Musicisti laureati al conservatorio di Ferrara

EMME COLLETTI

Band, di Renazzo, composta da quattro fratelli e un cugino. Suonano insieme da quando sono nati. Mescolano i suoni del folk e le parole d'autore con la freschezza del pop italiano. Marcello, Mattia, Marco, Michele e Maurizio hanno lo stesso cognome: Colletti, il nome del gruppo non aveva scampo

SCUOLA DI MUSICA MODERNA DI FERRARA

Contributo degli insegnanti - medley