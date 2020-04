Covid-19. Nel ferrarese altre 3 vittime, oggi su 147 nuovi tamponi solo 3 risultati positivi

I casi diagnosticati da inizio contagio sono 917

Oggi il decesso di una donna di Argenta di 98 anni si aggiunge alla triste lista dei decessi di persone Covid positive nella provincia di Ferrara.

Ad oggi nel ferrarese le morti sono in totale 125 (tra cui 9 residenti fuori provincia e 2 fuori regione). Nella giornata di ieri, 29 aprile una donna di Codigoro di 84 anni è spirata all'ospedale di Cona; e, sempre ieri, è scomparso, dopo aver contratto il virus, un uomo di Portomaggiore di 91 anni.

A Ferrara e provincia i decessi sono 114, tra cui il numero più alto si registra, con 31 morti, ad Argenta, dove 8 persone erano residenti, 2 erano ospiti alla casa residenziale "La Fiorana", 15 alla "Manica" e 6, uno in più rispetto all'aggiornamento di ieri, a "Villa Aurora".

Nelle ultime 24 ore sono pervenuti i risultati per 147 tamponi, e fra questi soltanto 3 sono risultati positivi a Covid-19. In attesa di referto rimangono 187 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri 29 aprile, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 14 pazienti; nessuno all'ospedale del Delta e un caso sospetto di Covid è stato ricoverato all'ospedale di Cento. Al proprio domicilio non si trovano nuovi pazienti risultati positivi a coronavirus.

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, 4 persone sono state dimesse dall'ospedale di Cona (1 uomo di Argenta di 47 anni, 2 donne di Ferrara di 48 e 74 anni e un 69enne di Vigarano Mainarda). Ad oggi sono complessivamente 150 le persone dimesse dall'ospedale di Cona. Dall'ospedale del Delta sono invece 58 i pazienti dimessi, tra cui 5 nella giornata di ieri (2 residenti di Ferrara, 1 di Codigoro, 1 di Mesola e 1 di Bondeno). Sono inoltre 82 le persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Ad oggi complessivamente i casi in provincia di Ferrara risultati positivi a Covid-19 sono 917. Fra questi attualmente 396 sono ricoverati in ospedale e 521 si trovano in isolamento al proprio domicilio.

Al 29 aprile sono 83 i casi positivi fra i dipendenti USL di Ferrara. Su 960 test diagnostici diretti (su tamponi) l'8,6% è risultato positivo a Covid-19, ovvero 83 dipendenti: 10 dirigenti medici e sanitari, 53 infermieri, 19 Oss e 1 altro personale. I test indiretti o di screening (sierologici) hanno invece evidenziato l'1,7% di casi positivi: su 986 test eseguiti, 3 dirigenti medici e sanitari, 9 infermieri, 1 Oss e 4 fra altro personale dipendente dell'Usl di Ferrara hanno dato esito positivo.

Fra i dipendenti dell'ospedale S. Anna sono 28 quelli fino ad ora risultati positivi a Covid-19 dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 11 quelli che risultano positivi e 17 i dipendenti che si sono negativizzati.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

25.436 i casi positivi in Emilia-Romagna, 259 in più rispetto a ieri. 2.519 le nuove guarigioni. Forte discesa anche dei casi attivi: -2.299. Il numero particolarmente elevato dopo il riallineamento dei flussi informatici all’Ausl di Reggio Emilia e il recupero di dati dell’ultima settimana. Il numero dei guariti (12.322) superiore a quello malati effettivi (9.563).

I casi lievi in isolamento a domicilio sono 6.402 (-1.886). Salgono a 182.857 i tamponi effettuati: 5.992 in più rispetto a ieri. In diminuzione sia i ricoverati nei reparti Covid (-381) che quelli in terapia intensiva (-20). I nuovi decessi sono 39.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Oggi il più alto numero di dimessi e guariti dall’inizio dell’emergenza.

Ad oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con una decrescita di 3.106 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri. 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri.

81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri.