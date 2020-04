Ferrara ancora al secondo posto fra le province con meno casi attivi in regione

Tra il 25 marzo e il 28 aprile i casi in corso nella provincia di Ferrara sono 607

La Regione Emilia-Romagna ha diffuso ieri, insieme all'aggiornamento giornaliero, i grafici sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nelle province emiliano-romagnole. I dati fotografano la situazione per provincia di quasi un mese (dal 25 marzo al 28 aprile), con un focus per provincia sulla settimana appena trascorsa. Tramite diapositive sono infatti stati raccontati i dati dello sviluppo della situazione epidemiologica in Emilia-Romagna.

In Regione vi è complessivamente un’incidenza maggiore sulle donne (51%) per i casi di infezione. Nonostante questo il 59% dei decessi tra chi ha contratto il virus riguarda il genere maschile. La grande maggioranza dei decessi avviene dagli 80 ai 90 anni, con un’incidenza maggiore intorno agli 81 anni d’età.

L’andamento di crescita deu contagi ogni 5 giorni evidenzia che nella settimana appena trascorsa in Emilia-Romagna, tra il 21 e il 25 aprile, c’è una decrescita di circa 500 casi positivi a Covid-19 in meno rispetto ai 5 giorni precedenti. Negli ultimi giorni vi è invece una stabilizzazione del trend data soprattutto dall’incidenza dei casi positivi riscontrata nelle case di cura e di residenza per anziani.

I casi per provincia e incidenza per 1.000 abitanti in Emilia-Romagna, segnalano per la provincia di Ferrara un’incidenza di 3 casi ogni 1000 abitanti. Questi sono comunque dati che sottostimano la reale incidenza della malattia nella varie province emiliane-romagnole, la quale “si potrà trovare solo fra qualche settimana quando saremo in grado di estrapolare i dati dei test sierologici che stiamo facendo”, racconta l’assessore Donini.

Tra il 25 marzo e il 28 aprile i casi in corso nella provincia di Ferrara sono 607, e la provincia estense si posiziona al secondo posto fra le province meno colpite della regione, superata da quella di Ravenna dove si continua a registrare una decrescita del contagio (280 i casi attivi).

Ferrara oggi risente soprattutto dei casi che si sono manifestati nelle case protette della provincia, in parte con pazienti senza sintomi. Ci sono varie ricerche in corso sul minor impatto che il contagio da Covid-19 ha avuto nella provincia estense rispetto alle altre della Regione: “si sta cominciando a capire che Ferrara, che è una provincia con molti pazienti talassemici pare abbia un impatto significativo sul numero della bassa incidenza”, afferma l’assessore regionale alla sanità.

Nell'ultimo aggiornamento, quello di ieri mercoledì 29 aprile 2020, in provincia di Ferrara si registrano 122 decessi di persone Covid positive, e 917 persone risultate positive dall'inizio dell'epidemia.