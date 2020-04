Covid-19 nel ferrarese. Deceduta un'anziana ospite della "Manica", ad Argenta le vittime sono 30

In tutta la Provincia sono 917 i contagi e 122 i decessi

La triste lista dei decessi causati dal virus Sars-Cov 2 nella provincia di Ferrara salgono a 122. Nella giornata di ieri, 28 aprile, è scomparsa, all'ospedale di Cona, una donna di Argenta di 87 anni. L'anziana era ospite alla casa residenziale "Manica" di Argenta, dove i decessi causati da Covid-19 salgono a 15.

Per il Comune di Argenta sono 30 le morti fra le persone contagiate dal virus: 8 fra i residenti, 5 ospiti alla casa residenziale "Villa Aurora" a S. Nicolò, 2 ospiti della casa residenziale "La Fiorana" e 15 alla "Manica". Nel capoluogo estense i decessi sono 22 e 16 sono tra i residenti di Cento.

Nelle ultime 24 ore sono pervenuti i risultati per 199 tamponi, e fra questi soltanto 9 sono risultati positivi a Covid-19. In attesa di referto rimangono 84 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri 28 aprile, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 16 pazienti (fra cui 1 residente fuori provincia) e tra questi un paziente residente a Portomaggiore è stato ricoverato in terapia intensiva; all'ospedale del Delta sono 4 i nuovi ricoveri di pazienti per cui si sospetta la positività al virus. Al proprio domicilio si trovano 7 nuovi pazienti risultati positivi a coronavirus.

Nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, 2 persone sono state dimesse dall'ospedale di Cona (1 uomo di Portomaggiore di 35 anni e una 70enne di Ferrara). Ad oggi sono complessivamente 146 le persone dimesse dall'ospedale di Cona. Dall'ospedale del Delta sono invece 51 i pazienti dimessi, tra cui 2 nella giornata di ieri (1 residente di Cento e 1 di Bondeno).

Ad oggi complessivamente i casi in provincia di Ferrara sono 917, così distribuiti per Comune:

35 residenti al di fuori della provincia di Ferrara

Argenta: 177

Bondeno: 43

Cento 94

Codigoro: 82

Comacchio: 43

Copparo: 18

Ferrara: 221

Fiscaglia: 23

Goro: 11

Jolanda di Savoia: 6

Lagosanto: 11

Masi Torello: 3

Mesola: 10

Ostellato: 12

Poggio Renatico: 31

Portomaggiore: 31

Riva del Po: 8

Terre del Reno: 17

Tresignana: 10

Vigarano Mainarda: 15

Voghiera: 16

Fra questi attualmente 396 sono ricoverati in ospedale e 521 si trovano in isolamento al proprio domicilio.

Fra i dipendenti dell'ospedale S. Anna sono 28 quelli fino ad ora risultati positivi a Covid-19 dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 11 quelli che risultano positivi e 17 i dipendenti che si sono negativizzati.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

25.177 i casi positivi in Emilia-Romagna, 263 in più rispetto a ieri. 364 nuove guarigioni, per un totale di 9.803. Continua la discesa dei casi attivi: -141. Quelli lievi in isolamento a domicilio sono 8.288 (-96).

Salgono a 176.865 i tamponi effettuati: 4.276 in più rispetto a ieri. In diminuzione sia i ricoverati nei reparti Covid (-47) che quelli in terapia intensiva (-2). I nuovi decessi sono 40.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Ad oggi, 29 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 104.657, con una decrescita di 548 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.795 sono in cura presso le terapie intensive (68 pazienti in meno rispetto a ieri). 19.210 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 513 pazienti rispetto a ieri. 83.652 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 323 e portano il totale a 27.682. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto a ieri.