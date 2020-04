Esenzione del Cosap per i cantieri sospesi dall'emergenza Covid-19

La delibera approvata nella riunione della Giunta comunale

Per i periodi di sospensione delle attività edilizie, in conseguenza dell'emergenza Covid, il Comune di Ferrara esenterà dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) le ditte presenti con propri cantieri in città. Saranno inoltre prorogate tutte le concessioni di occupazione suolo pubblico relative alle attività edilizie in corso, per il periodo necessario al completamento dei lavori. Le due misure, per le quali la Giunta comunale ha espresso nella seduta di ieri il proprio orientamento favorevole, saranno rese operative nei prossimi giorni tramite una determina del dirigente del Servizio Commercio, Lavoro e Attività produttive del Comune.

Nelle scorse settimane, al momento dell'entrata in vigore delle norme sospensive dell'attività edilizia, nel territorio comunale erano presenti diversi cantieri, che sono rimasti inattivi senza potere rimuovere le occupazioni (impalcature o aree di cantiere), mentre in altri casi era stato avviato l'iter per concessioni di occupazione di suolo pubblico che poi non sono state consegnate e i relativi lavori non sono partiti. Per consentire quindi la ripresa e il completamento dei lavori e agevolare le ditte, danneggiate dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione comunale ha quindi deciso di applicare l'art.19 (comma 2) del proprio Regolamento Cosap che prevede che "la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione".