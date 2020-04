Un milione di visualizzazioni per il video di speranza che celebra l’Emilia-Romagna e Ferrara

L’opera targata U.Di.Con Emilia-Romagna

Oltre un milione di visualizzazioni per il video che omaggia l’Emilia-Romagna e le sue bellezze, Ferrara compresa. L’opera, targata U.Di.Con Emilia-Romagna, passa in carrellata alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti della regione, infondendo un messaggio di speranza che guarda oltre la fase di emergenza. Lanciato a inizio aprile, il progetto è subito diventato virale sui social network raggiungendo un numero di visualizzazioni enorme, segno della nostalgia e dell’amore degli emiliano-romagnoli (ma non solo) per la propria terra.

“In un momento così particolare per il nostro territorio - afferma il presidente regionale dell’U.Di.Con Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino - il successo del nostro video #udiconercontrocovid19 dimostra quanta voglia c’è da parte di tutti i cittadini di reagire e di poter riprendere a godere delle meraviglie che questa stupenda regione offre a tutte le persone che la abitano e ai turisti. Basta leggere le migliaia di commenti per capire quanto spiccato sia il senso di appartenenza e gratitudine. Il nostro profilo Facebook ‘U.Di.Con. Emilia Romagna’ nell’ultimo mese ha avuto oltre ad un milione di visitatori a dimostrazione dell’utilità sociale delle informazioni che diramiamo sia attraverso i post che le nostre dirette. Continueremo a garantire questo servizio a tutti i cittadini, consapevoli che questo sia il ruolo che un’Associazione in difesa dei Consumatori debba svolgere specialmente in una fase così difficile”.