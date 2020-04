Forte delusione per le decisioni del premier Conte, Ascom Confcommercio Ferrara lancia un appello

Necessario che le istituzioni si facciano concretamente carico delle istanze delle imprese

"Il posticipo delle riaperture di esercizi commerciali (dal 18 maggio) e pubblici esercizi, stabilimenti balneari nonché delle attività legate al turismo (dal 1° giugno) è un danno pesantissimo per il sistema economico che mette a repentaglio migliaia di posti di lavoro e l’esistenza stessa di migliaia di imprese.

Le aziende del commercio, turismo e servizi sono invece pronte ad aprire in piena sicurezza, rispettando le norme nazionali. Ogni giorno di riapertura rinviato determina un pesante ed ulteriore aggravio per le imprese, già vicine al collasso. E’ evidente che ora bisogna intervenire con indennizzi a fondo perduto per le imprese, e blocco totale delle tassazioni locali.

Come Ascom Confcommercio Ferrara lanciamo un pubblico appello al Governo, ai Ministri, alle parti sociali, ai sindacati, al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, alla Presidente della provincia, ai Sindaci, ai Parlamentari locali, ai Consiglieri regionali perché si facciamo concretamente carico delle istanze delle imprese che sono già arrivate al limite della sopravvivenza".