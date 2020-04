Covid-19 nel ferrarese. Altre 5 vittime, il totale dei decessi è 121

4 i nuovi casi risultati positivi, complessivamente sono 904

Nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile, la provincia di Ferrara registra altre 5 vittime di Covid-19. Oggi è deceduta una donna di Argenta di 95 anni, che si trovava ricoverata all'ospedale del Delta. L'aggiornamento trasmesso dalle aziende sanitarie del territorio, registrano 3 decessi nella giornata di ieri, 26 aprile. Si tatta di altre due donne residenti ad Argenta, rispettivamente di 96 e 98 anni. Sempre ieri all'ospedale di Cona è spirato un uomo di 88 anni residente a Comacchio. Si aggiunge purtroppo anche un ulteriore decesso avvenuto sabato 25 aprile: all'ospedale del Delta è morta una donna di Comacchio di 83 anni.

Complessivamente i casi risultati positivi a Covid-19 in provincia di Ferrara sono 904. Fra questi attualmente 393 sono ricoverati in ospedale e 511 si trovano in isolamento al proprio domicilio.

I decessi ricondotti al virus Sars-CoV-2 salgono a un totale drammatico di 121 persone che hanno perso la vita nella provincia di Ferrara. 9 sono i residenti fuori provincia, 2 fuori regione e 110 fra residenti di Ferrara e provincia: 22 Ferrara, 16 Cento (1 ospite struttura di Ferrara), 3 Voghiera, 2 Goro, 4 Poggio Renatico (2 ospite di una casa famiglia), 2 Copparo, 2 Ostellato, 4 Fiscaglia, 29 Argenta (8 residenti ad Argenta, 2 ospiti della casa residenziale “La Fiorana”, 14 ospiti della casa residenziale “Manica”, 5 ospiti della casa residenziale “Villa Aurora”), 3 Codigoro (1 ospite di una casa famiglia), 4 Mesola (1 ospite della Comunità Alloggio Bosco Mesola), 2 Terre del Reno, 3 Bondeno, 2 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 6 Comacchio (1 ospite dell’hospice di Codigoro), 3 Portomaggiore, 2 Riva del Po (1 Ospite della Casa Protetta Capatti di Riva del Po).

Si registrano inoltre 4 nuovi casi risultati positivi a coronavirus, sui 165 tamponi refertati. Fra i nuovi positivi 1 è residente a Fiscaglia, 2 a Poggio Renatico e 1 a Portomaggiore. In attesa di referto rimangono 86 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri 26 aprile, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 13 pazienti, all'ospedale del Delta sono 6 (fra cui uno residente fuori dalla provincia estense). Al proprio domicilio si trovano 4 nuovi pazienti risultati positivi a coronavirus.

Ad oggi sono complessivamente 143 le persone dimesse dall'ospedale S.Anna. Dall'ospedale del Delta sono invece 48 le persone dimesse.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

24.662 i casi positivi in Emilia-Romagna, 212 in più rispetto a ieri. Sono 283 le nuove guarigioni per un totale di 9.006. Ancora in calo i casi attivi: -116. Quelli lievi in isolamento a domicilio sono 8.498 (-79). Sono 3.051 i tamponi in più rispetto a ieri (164.979 in totale). In diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (-55), due in più in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 45.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Ad oggi, 27 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.813, con una decrescita di 290 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.956 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 53 pazienti rispetto a ieri.

20.353 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.019 pazienti rispetto a ieri. 83.504 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 333 e portano il totale a 26.977. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 66.624, con un incremento di 1.696 persone rispetto a ieri.