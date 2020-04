Covid-19. Nel ferrarese altre 6 vittime, oggi 19 nuovi casi risultati positivi

Il bilancio dei decessi sale a 115, in provincia sono 876 i positivi

Nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, la provincia di Ferrara registra altre 6 vittime di Covid-19. Oggi è deceduta una donna di Ferrara di 66 anni, che si trovava ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Cona. L'aggiornamento trasmesso dalle aziende sanitarie del territorio, registrano 5 decessi nella giornata di ieri, 23 aprile. Si tatta di tre residenti di Argenta: un uomo di 76 anni, una donna di 94 e un uomo di 67 anni. Sempre ieri all'ospedale del Delta è spirata una donna di 85 anni residente a Goro; e in terapia intensiva è morto un uomo di 52 anni di Comacchio.

I decessi causati da Covid-19 salgono a un totale drammatico di 113 persone che hanno perso la vita nella provincia di Ferrara. 9 sono i residenti fuori provincia, 2 fuori regione e 102 fra residenti di Ferrara e provincia: 22 Ferrara, 16 Cento (1 ospite struttura di Ferrara), 3 Voghiera, 2 Goro, 4 Poggio Renatico (2 ospite di una casa famiglia), 2 Copparo, 2 Ostellato, 3 Fiscaglia, 25 Argenta (7 residenti ad Argenta, 2 ospiti della casa residenziale “La Fiorana”, 13 ospiti della casa residenziale “Manica”, 3 ospiti della casa residenziale “Villa Aurora”), 3 Codigoro (1 ospite di una casa famiglia), 4 Mesola (1 ospite della Comunità Alloggio Bosco Mesola), 2 Terre del Reno, 3 Bondeno, 2 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 4 Comacchio (1 ospite delll’hospice di Codigoro), 2 Portomaggiore, 2 Riva del Po (1 Ospite della Casa Protetta Capatti di Riva del Po).

Nel ferrarese si registrano 19 nuovi casi risultati positivi, sui 197 tamponi refertati. Fra i nuovi positivi 14 sono a Codigoro, 2 a Goro, 1 a Cento e 1 a Portomaggiore. In attesa di referto rimangono 210 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati sono riferiti alla giornata di ieri 23 aprile, all'ospedale di Cona sono stati ricoverati 16 pazienti (fra cui 2 residenti fuori provincia), all'ospedale del Delta sono 6, mentre all'ospedale di Cento si registra un nuovo ricovero per cui si sospetta la positività al virus. Al proprio domicilio si trovano 18 nuovi pazienti risultati positivi a coronavirus.

Nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, 2 persone sono state dimesse dall'ospedale di Cona (1 uomo di Cento e un uomo di Jolanda di Savoia). Ad oggi sono complessivamente 140 le persone dimesse dall'ospedale di Cona. Dall'ospedale del Delta sono invece 46 le persone dimesse, tra cui 3 nella giornata di ieri (1 residente di Argenta, 1 di Comacchio e 1 di Ferrara).

Complessivamente i casi in provincia di Ferrara sono 876, così distribuiti per Comune:

33 residenti al di fuori della provincia di Ferrara

Argenta: 173

Bondeno: 40

Cento 91

Codigoro: 75

Comacchio: 42

Copparo: 18

Ferrara: 213

Fiscaglia: 20

Goro: 10

Jolanda di Savoia: 5

Lagosanto: 11

Masi Torello: 3

Mesola: 10

Ostellato: 12

Poggio Renatico: 29

Portomaggiore: 29

Riva del Po: 7

Terre del Reno: 16

Tresignana: 10

Vigarano Mainarda: 13

Voghiera: 16

Fra questi attualmente 384 sono ricoverati in ospedale e 492 si trovano in isolamento al proprio domicilio.

Per quanto riguarda i test diagnostici diretti (su tamponi oro-rino-faringerei) eseguiti sul personale dipendente presso le strutture sanitarie della provincia di Ferrara, sono 82 i casi positivi fra i dipendenti USL (dati aggiornati al 23 aprile). Nello specifico alla casa della salute di Ferrara 2 dirigenti medici e sanitari sono risultati positivi (24 tamponi eseguiti, 22 negativi e 1 in attesa di referto); alla casa della salute di Portomaggiore i 4 tamponi eseguiti hanno dato esito negativo. All'ospedale del Delta sono stati invece eseguiti 444 tamponi (3 ancora in attesa di referto) e tra questi 23 sono risultati positivi (4 dirigenti medici e sanitari, 12 personale infermieristico, 7 Oss). Sui 327 tamponi dell'ospedale di Cento (1 ancora in attesa) i positivi fra il personale sono 44 (3 dirigenti medici, 31 infermieri, 9 Oss e 1 altro personale dipendente). All'ospedale di Argenta i positivi sono 13 (193 i tamponi eseguiti). All'Osco di Comacchio sono stati eseguiti 3 tamponi, tutti con esito negativo; all'Osco di Codigoro 2 sempre con esito negativo e all'Osco di Copparo sono 3 i tamponi refertati, tutti negativi.

Fra i dipendenti dell'ospedale S. Anna sono 27 quelli fino ad ora risultati positivi a Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Attualmente sono 16 quelli che risultano positivi e 11 i dipendenti che si sono negativizzati.

Situazione strutture sanitarie e socio-sanitarie della provincia estense:

All'Hospice di Codigoro 24 dipendenti sono stati sottoposti a tampone e 3 sono risultati positivi al virus; fra gli ospiti invece, sugli 8 testati, 3 tamponi hanno dato esito positivo.

A "Villa Aurora" a San Nicolò, 5 tamponi fra i 14 dipendenti sono risultati positivi. Tra i 22 ospiti invece, 19 sottoposti a tamponi, 2 sono positivi a Covid.

Alla Casa Protetta "Comunità Alloggio - Bosco Mesola" 44 i dipendenti su cui è stato eseguito il tampone, nessuno risultato positivo (10 sono ancora in attesa di referto). Anche tra i 50 ospiti non si registano casi positivi (47 tamponi eseguiti, 17 in attesa).

All'Alma di Codigoro 12 dipendenti, sui 47 totali, sono risultati positivi al tampone. Mentre tra i 52 ospiti sono stati eseguiti 47 tamponi e 33 hanno dato esito positivo.

Al RSA di Codigoro i dipendenti e gli ospiti sono risultati tutti negativi a coronavirus.

Alla casa residenziale “Manica” di Argenta 82 dipendenti sono stati sottoposti a tampone e 24 sono i positivi al virus. Sono invece 52 gli ospiti risultati positivi tra gli 83 totali.

Sempre ad Argenta, alla casa residenziale "La Fiorana" i dipendenti risultati positivi sono 14 su un totale di 82. Mentre tra le 43 persone ospiti o ricoverati nella struttura 24 sono i positivi a Covid-19.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

23.970 i casi positivi in Emilia-Romagna dall’inizio della crisi, 247 in più rispetto a ieri. 549 nuove guarigioni (8.158 in totale) e calano ancora i casi attivi (-336). Diminuiscono anche quelli lievi in isolamento a domicilio: -201 (8.576 in totale). Sono oltre 5.359 i tamponi in più rispetto a ieri (151.505 complessivi). Sempre in diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (-82). I nuovi decessi sono 34.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

A oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.

22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.

82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.