Ferrara al secondo posto fra le province dell'Emilia-Romagna con meno casi attivi di Coronavirus

Il grafico di casi attivi per provincia in Emilia-Romagna

Nei grafici della Regione l'andamento dei dati sull'epidemia dal 25 marzo

La Regione Emilia-Romagna ha diffuso ieri, insieme all'aggiornamento giornaliero, i grafici sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nelle province emiliano-romagnole. I dati fotografano la situazione per provincia di quasi un mese (dal 25 marzo al 21 aprile).

La provincia di Ferrara al 25 marzo aveva sul territorio 188 casi attivi e, il basso numero rispetto alle altre province, la posizionava al primo posto. Dopo quasi un mese, al 21 aprile, i casi attivi nel ferrarese sono diventati 631, con un aumento di casi attivi di 443 unità. La provincia estense ha subito un aumento di casi positivi a partire dal 3 aprile e, come si può vedere dal grafico, il nostro territorio non registra, come invece in altre province, una flessione della curva di casi attivi.

La provincia che registra i dati migliori sul contenimento del contagio da coronavirus è Ravenna: con 320 casi al 25 marzo ha assistito a una crescita di appena 51 unità (371), con un costante calo dal 14 aprile.

Nell'ultimo aggiornamento, quello di ieri mercoledì 22 aprile 2020, in provincia di Ferrara si registrano 98 decessi di persone Covid positive, e 832 persone risultate positive dall'inizio dell'epidemia.