La libreria Feltrinelli a Ferrara riapre oggi le porte ai lettori della città

La libreria Feltrinelli di Ferrara ha riaperto oggi, martedì 21 aprile, dopo la chiusura di oltre un mese prevista dalle norme di contenimento del contagio da Covid-19.

L'apertura delle librerie è stata sancita dall'ultimo decreto, che regola la riapertura con le limitazioni previste dalle norme per il contenimento di Covid-19, distanziamento sociale e rispetto dei protocolli igienici. I negozi dello storico gruppo hanno però deciso di riaprire gradualmente le librerie della catena, "assicurando così il respetto di tutti i protocolli sanitari necessari per garantire la sicurezza di librai e lettori". E oggi è stato il turno di riaprire le porte alla libreria di via Garibaldi a Ferrara, che sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario spezzato, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Librai e clienti saranno obbligati all'utilizzo di mascherine, ogni libreria del gruppo sarà disinfettata due volte al giorno, le casse saranno protette da parafiati in plexiglas e le entrate saranno contingentate per garantire il distanziamento sociale.