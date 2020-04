Ultima settimana per chiedere i buoni spesa del Comune di Ferrara

Dopo la vicenda, l'Arcigay Ferrara ha deciso di rinunciare volontariamente al patrocinio del Comune per l'evento in programma in Piazza Verdi per la giornata internazionale del Coming Out Day. La causa della discordia è la graphic novel Le semplici cose di Massimiliano De Giovanni, che racconta del percorso di due ragazzi gay per diventare genitori.