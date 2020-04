Coronavirus in Provincia: un nuovo decesso ad Argenta, 12 nuovi positivi

I casi totali sono 770, 356 sono ricoverati in ospedale

Un uomo di 73 anni è deceduto oggi, domenica 19 aprile, nel reparto Covid dell'ospedale di Cona, era residente ad Argenta. Sono 18 complessivamenti i decessi che si registrano nel comune di Argenta: tra questi 7 erano residenti nel Comune, 2 erano ospiti della casa residenziale "La Fiorana”, 8 erano ospiti della casa residenziale “Manica”, e 1 della casa residenziale “Villa Aurora” a San Nicolò.

Alla casa residenziale "La Fiorana" di Argenta 15 dipendenti e 14 fra gli ospiti sono risultati positivi a coronavirus. Alla "Manica" invece il tampone naso-orofaringeo ha riscontrato positività a Covid-19 fra 20 dipendenti e 40 ospiti della struttura. (Questi dati sono aggiornati al 14 aprile 2020)

Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, i decessi di persone Covid positive in provincia di Ferrara sono 88: 77 i residenti del ferrarese, 9 fuori provincia e 2 fuori regione.

Oggi sono stati refertati 169 tamponi, fra questi solamente 12 sono risultati positivi. Rimangono in attesa di referto 103 tamponi.

Complessivamente i casi in provincia di Ferrara sono 770, così distribuiti per Comune:

31 residenti al di fuori della provincia di Ferrara

Argenta: 166

Bondeno: 39

Cento 86

Codigoro: 29

Comacchio: 36

Copparo: 17

Ferrara: 198

Fiscaglia: 17

Goro: 8

Jolanda di Savoia: 5

Lagosanto: 4

Masi Torello: 3

Mesola: 10

Ostellato: 10

Poggio Renatico: 28

Portomaggiore: 26

Riva del Po: 6

Terre del Reno: 14

Tresignana: 9

Vigarano Mainarda: 13

Voghiera: 15

Fra questi attualmente 356 sono ricoverati in ospedale e 414 si trovano in isolamento al proprio domicilio.

Sono 24 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore negli ospedali della provincia estense risultate positive al virus o per cui si sospetta la positività. Non si registrano nuovi ricoveri in terapia intensiva. All'ospedale di Cona sono stati ricoverati 19 nuovi pazienti (fra cui uno residente fuori provincia); all'ospedale di Lagosanto vi sono invece 5 nuovi ricoveri. Al proprio domicilio si trovano poi 2 nuovi pazienti Covid positivi.

Nell'ultima giornata sono poi entrate in isolamento domiciliare 44 persone: si tratta di persone entrate in contatto con una persona Covid positiva, o che sono rientrati dall'estero, ma non hanno ancora fatto il tampone e non presentano sintomi. 14 sono invece entrati in sorveglianza telefonica. Dall'isolamento domiciliare o dalla sorveglianza telefonica, sono usciti, nelle ultime 24 ore, 3 residenti della provincia. Dall'inizio dell'epidemia sono in totale 1975 i residenti nel ferrarese usciti dall'isolamento domiciliare.

Nella giornata di ieri, 18 aprile, quattro persone sono state dimesse dall'ospedale di Cona (1 di Argenta, 1 di Bondeno, 1 di Cento e un uomo residente nel piacentino). Ad oggi sono complessivamente 124 le persone dimesse dall'ospedale di Cona per aver superato il virus, e 33 dimesse all'ospedale del Delta.

Fra i dipendenti dell'Ospedale di Cona sono 26 i dipendenti fino ad ora risultati positivi a Covid-19 dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 16 i positivi: 10 si sono negativizzati.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

22.560 i casi positivi in Emilia-Romagna, 376 in più rispetto a ieri, i nuovi guariti sono 350. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 9.204, continuano a calare i ricoveri. I tamponi effettuati sono 3.696 in più rispetto a ieri. In totale, le guarigioni arrivano a 5.985. Scende ancora il numero dei pazienti nelle terapie intensive (-7) e negli altri reparti Covid (-68). I nuovi decessi sono 58.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Sul territorio nazionale al momento 108.257 persone risultano positive al virus (+486). Ad oggi, in Italia sono stati 178.972 i casi totali. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri.

25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri.

80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 433 e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di 2.128 persone rispetto a ieri.