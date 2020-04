Risolto il guasto alla rete idrica di Pontelagoscuro: ieri sera la rottura di una condotta

Anche a Ferrara avvertito un calo di pressione

Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile, in via Savonuzzi si è verificata la rottura di una condotta idrica di grosso diametro in uscita dal potabilizzatore di Pontelagoscuro. Da qui si è assistito a una consistente fuga d'acqua e, considerato il tempo intercorso tra il guasto e le prime manovre di pronto intervento da parte del personale di Hera, la rete ha subìto una perdita di pressione.

Anche a Ferrara si sono riscontrati disagi dovuti al guasto, con la conseguenza che parte delle utenze del comune ha riscontrato un calo della pressione dell'acqua dai rubinetti, in particolare ai piani alti.

Grazie al tempestivo intervento del personale Hera il guasto è stato individuato e circoscritto in tempi rapidi e la fornitura è tornata regolare nel giro di poche ore.

La stessa fuga d’acqua ha comportato anche la temporanea interruzione nella fornitura ad alcuni utenti di Pontelagoscuro, dove tuttavia la situazione è tornata regolare ed il servizio è pienamente attivo.

Nelle prossime ore si provvederà alla riparazione definitiva del guasto, al lavaggio della strada – sulla quale si è depositato uno strato di limo e che è al momento regolata da senso unico alternato - e al suo completo ripristino.

La conclusione dei lavori è prevista per la giornata di domani.

Si ricorda ai cittadini che per segnalazioni relative alla rete idrica è possibile rivolgersi al Pronto Intervento Hera chiamando il numero 800.713.900, gratuito e attivo 24 ore su 24.