Casi positivi a Covid-19 in alcune strutture a Poggio Renatico: in corso le azioni di monitoraggio

Partono lunedì 28 giugno i lavori della Provincia per la sistemazione della strada provinciale 8. Apre dunque il cantiere per i lavori di consolidamento della Ferrara-Poggio Renatico, che interessano in modo particolare il tratto compreso tra il centro abitato di Uccellino e la rotatoria dopo il cavalcavia autostradale in direzione Poggio Renatico