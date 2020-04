Coronavirus. Ad Argenta un nuovo decesso, oggi 59 i casi risultati positivi nel ferrarese

Salgono a 80 le vittime

Ad Argenta oggi un nuovo decesso si aggiunge alla triste lista delle vittime di coronavirus nella provincia di Ferrara. Nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile, all'ospedale di Argenta si è spenta una donna di 83 anni residente ad Argenta. E' la sedicesima vittima di Covid-19 ad Argenta.

Sono 80 le persone decedute nel ferrarese dopo aver contratto il virus. Fra queste 70 erano residenti a Ferrara e provincia: il numero più alto si registra a Ferrara (19), seguito da Argenta (16) e Cento (13). A questi si aggiungono 8 decessi di residenti fuori provincia e 2 residenti fuori Regione.

Oggi si sono registrati 59 nuovi tamponi risultati positivi, su un totale di 163 refertati nelle ultime 24 ore. Rimangono in attesa di referto altri 122 tamponi.

Dall’inizio dell’epidemia, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Usl di Ferrara registra 708 persone positive accertate (678 residenti nella provincia estense e 30 fuori provincia).

Sono poi 27 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore negli ospedali della provincia estense risultate positive al virus o per cui si sospetta la positività; non si registrano nuovi ricoveri in terapia intensiva. All'ospedale di Cona sono stati ricoverati 20 nuovi pazienti; all'ospedale di Lagosanto vi sono 4 nuovi ricoveri; all'ospedale di Argenta sono inoltre state ricoverate 3 persone per cui vi è il sospetto che abbiano contratto il virus (2 di Argenta e 1 di Portomaggiore). Al proprio domicilio si trovano 44 nuovi pazienti Covid positivi.

Nell'ultima giornata sono poi entrate in isolamento domiciliare 38 persone: si tratta di persone entrate in contatto con una persona Covid positiva, o che sono rientrati dall'estero, ma non hanno ancora fatto il tampone e non presentano sintomi. 9 persone sono entrati in sorveglianza telefonica. Dall'isolamento domiciliare o dalla sorveglianza telefonica, sono usciti, nelle ultime 24 ore, 90 residenti del ferrarese.

Nella giornata di ieri, 15 aprile, un uomo di Cento è stata dimessa dall'ospedale di Cona, perchè guarite da corovirus. Ad oggi sono complessivamente 115 le persone dimesse dall'ospedale di Cona per aver superato il virus.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

21.486. i casi positivi in Emilia-Romagna, 457 in più rispetto a ieri. 316 nuove guarigioni (4.980 in totale). I casi lievi in isolamento a domicilio sono 9.026, continuano a calare i ricoveri. Quasi 6mila tamponi effettuati. Scende ancora il numero dei pazienti nelle terapie intensive (-9) e negli altri reparti Covid (-28). I nuovi decessi sono 55.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Sul territorio nazionale al momento 106.607 persone risultano positive al virus (+1.189). Ad oggi, in Italia sono stati 168.941 i casi totali. Sono 40.164 le persone guarite (+2.072). I deceduti sono 22.170 (+525).