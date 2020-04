"Discovering Ferrara": il progetto per valorizzare la città oltre l'emergenza Covid-19

Attraverso tecnologie avanzate di realtà aumentata e tridimensionali

E' stato finanziato il progetto comunale candidato al bando finalizzato alla realizzazione di attività di promozione e animazione per i centri storici, presentato dai Servizi Commercio e Promozione del territorio il 15 gennaio scorso. L'obiettivo del bando risulta essere, in questi giorni di distanza sociale obbligatoria, più che mai attuale e utile: preservare il senso di comunità e agevolare il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica, valorizzando le eccellenze locali attraverso l'impiego di nuove tecnologie come la realtà aumentata e tridimensionale applicate ai più importanti monumenti, migliorando il decoro urbano e animando vie e piazze cittadine.

"In un momento così difficile e così delicato per il nostro turismo e in generale per la nostra economia - ha affermato a questo proposito l'assessore comunale al Turismo e Commercio Matteo Fornasini - notizie come questa sono assolutamente positive perché ci consentono di avere risorse che si aggiungono a quelle che avevamo già previsto per realizzare progetti all'avanguardia di rilancio e di promozione del nostro territorio, del nostro turismo e del settore commerciale ad esso collegato. Per questo ringrazio gli uffici e i funzionari comunali che hanno lavorato alla realizzazione del progetto che è stato premiato dalla Regione ottenendo il finanziamento e stiamo già lavorando in modo che, appena le condizioni ce lo permetteranno, saremo già in grado di ripartire con proposte, progetti, azioni e risorse per il rilancio del nostro turismo e del nostro sistema economico cittadino".

All'atto della candidatura il Comune di Ferrara ha scelto di proporre tra le 3 azioni di progetto una macro azione di valorizzazione, attraverso le nuove tecnologie di videomapping e architecture light design, di Palazzo Schifanoia e del suo Salone dei Mesi, pronto, dopo il lungo restauro, per essere restituito in tutto il suo splendore a cittadini e turisti. Lo ha fatto con la consapevolezza dell'importante anniversario del prossimo dicembre che segna i 25 anni dal riconoscimento di Ferrara "Città del Rinascimento" all'interno della lista dei beni mondiali Patrimonio dell'Unesco.

Il progetto, finanziato per € 33.619,00 dalla Regione Emilia Romagna su un budget totale di € 43.750,00 prevede a fianco all'azione più importante, legata a Palazzo Schifanoia, anche un'azione di valorizzazione del Ghetto ebraico, anch'esso duramente colpito dal sisma, dal titolo "Ferrara parla ebraico", incentrato sulla valorizzazione della storia e della cultura della comunità ebraica di Ferrara. La realizzazione di questo progetto sarà il primo e più importante passo verso il ritorno alla normalità, non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà.