Coronavirus. Oggi tre nuovi decessi nel ferrarese, 14 i nuovi casi risultati positivi

Ancora morti ad Argenta, sono 79 le vittime di Covid-19

In provincia di Ferrara si registrano tre nuovi decessi avvenuti nella giornata di oggi, 15 aprile. Si tratta di due donne di Argenta, rispettivamente di 94 e 87 anni, e un'anziana di 93 anni residente a Jolanda di Savoia. A questa triste lista si aggiunge la scomparsa di una donna di Ferrara di 77 anni, spirata ieri all'ospedale di Cona.

Alla casa residenziale "Manica" di Argenta sono 8 gli ospiti deceduti per Covid-19, 3 in più rispetto all'aggiornamento di ieri.

Oggi, mercoledì 15 aprile, fra i 69 tamponi refertati, si sono registrati 14 nuovi casi positivi. Fra questi ci sono 5 persone di Argenta, 1 di Bondeno, 1 di Cento, 3 di Ferrara, 2 di Poggio Renatico, 1 di Terra del Reno e 1 di Vigarano Mainarda. Rimangono in attesa di referto altri 122 tamponi.

Sono poi 21 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore negli ospedali della provincia estense risultate positive al virus o per cui si sospetta la positività; non si registrano nuovi ricoveri in terapia intensiva. All'ospedale di Cona sono stati ricoverati 13 nuovi pazienti; all'ospedale di Lagosanto vi sono 6 nuovi ricoveri; all'ospedale di Cento sono state ricoverate 2 persone per cui vi è il sospetto che abbiano contratto il virus. Al proprio domicilio si trovano 8 nuovi pazienti Covid positivi.

Nell'ultima giornata sono poi entrate in isolamento domiciliare 31 persone: si tratta di persone entrate in contatto con una persona Covid positiva, o che sono rientrati dall'estero, ma non hanno ancora fatto il tampone e non presentano sintomi. 8 persone sono entrati in sorveglianza telefonica. Dall'isolamento domiciliare o dalla sorveglianza telefonica, sono usciti, nelle ultime 24 ore, 92 residenti del ferrarese.

Nella giornata di ieri, 14 aprile, sono stati dimessi dall'ospedale di Cona, perchè guarite da corovirus, 4 persone. Ad oggi sono complessivamente 114 le persone dimesse dall'ospedale di Cona per aver superato il virus.

Complessivamente sono 649 le persone risultate positive a coronavirus nel territorio ferrarese, fra queste 619 sono residenti nella provincia estense e 30 fuori provincia.

Ad oggi sono 79 i decessi avvenuti nel territorio causati da Covid-19, così distribuiti per Comune di residenza: 9 Ferrara, 13 Cento (1 ospite struttura di Ferrara), 2 Voghiera, 1 Goro, 3 Poggio Renatico (2 ospite di una casa famiglia), 2 Copparo, 1 Ostellato, 3 Fiscaglia, 15 Argenta (6 residenti ad Argenta, 2 ospiti della casa residenziale “La Fiorana”, 8 ospiti della casa residenziale “Manica”), 2 Codigoro, 1 Mesola, 1 Terre del Reno, 2 Bondeno, 2 Jolanda di Savoia, 1 Tresignana, 1 Comacchio. A questi si aggiungono 8 persone residenti fuori provincia e 2 fuori regione, decedute nel territorio ferrarese.

Infine, per quanto riguarda i test sul personale sanitario, oggi sono stati refertati 114 nuovi test sierologici sul personale del Sant’Anna di Cona, nessuno ha dato riscontri di eventuale positività.

SITUAZIONE POSTI LETTO OSPEDALE DI CONA E OSPEDALE DEL DELTA. All'ospedale S. Anna sono 19 i pazienti ricoverati con sospetto covid (capacità residua posti letto nel reparto: 21), 78 sono i pazienti positivi ricoverati nei reparti 1, 2 e 3 Covid+ (capacità residua posti letto: 40). Nei due reparti di terapia intensiva dedicata sono invece 15 le persone ricoverate (capacità residua posti letto: 13).

All'ospedale del Delta sono invece 167 le persone ricoverate per Covid-19; con una capacità massima di posti di 181, sono 14 quelli attualmente liberi.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

21.029 i casi positivi in Emilia-Romagna, 277 in più rispetto a ieri. 395 nuove guarigioni (4.664 in totale), che per la prima volta superano le nuove positività. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 8.966, continuano a calare i ricoveri. Scende ancora il numero dei pazienti nelle terapie intensive (-3) e negli altri reparti Covid (-85). I decessi di oggi sono 83.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Sul territorio nazionale al momento 105.418 persone risultano positive al virus (+1.127). Ad oggi, in Italia sono stati 165.155 i casi totali. Sono 38.092 le persone guarite (+962). I deceduti sono 21.645 (+578).

In allegato la ripartizione dei contagiati per le provincie italiane al 15 aprile 2020 ore 17.