Ferrara. 2.374 persone controllate nel weekend di Pasqua: 247 sanzionate

Verifiche anche su 737 attività, misure rispettate nella maggior parte dei casi

Le Forze dell'Ordine del territorio ferrarese nei giorni di Pasqua, sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 aprile, hanno intensificato i controlli legati alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I controlli, che accertano lo spostamento da Comune a Comune o all'interno dello stesso per esclusiva esigena lavorativa o situazioni di necessità, nel weekend di Pasqua hanno riguardato in totale, nei 3 giorni, 2.374 persone. Tra queste sono state sanzionate, perchè non avevano una reale giustificazione allo spostamento, 247.

Nel dettaglio sabato 11 aprile sono state fermate per un controllo 981 persone, tra queste 86 hanno subito la sanzione per essersi spostate senza reali esigenze e 3 sono state denunciate per altri reati. Controllati anche 361 esercizi commerciali e, la polizia locale, ha sanzionato 13 fra questi perchè trovati in funzione trasgredendo alle normative anti-coronavirus.

La domenica di Pasqua, 12 aprile, sono state controllate 534 spostamenti e 82 sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia, una persona è stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e 2 per altri reati. Nel giorno di Pasqua sono inoltre stati controllati dalle Forze dell'Ordine 151 attività o esercizi commerciali, nessuno è stato sanzionato o denunciato.

Per il giorno di pasquetta, ieri, lunedì 13 aprile, sono invece state controllate 859 persone e fra queste 79 sono state sanzionate e 4 denunciate per altri reati. 225 attività o esercizi commerciali sono stati controllati e uno è stato sanzionato per inottemperanza alle norme.