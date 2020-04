Coronavirus, i dati di Pasquetta. In Regione 342 nuovi casi, nel ferrarese sono 2 con un decesso

In provincia i contagi totali sono 618

Nel ferrarese Covid-19 continua a fare vittime. Una donna di Codigoro di 91 anni si è spenta ieri all'ospedale di Cona, dov'era ricoverata dal 4 aprile.

Sale così a 68 il totale dei decessi di persone positive a Sars-Cov-2 nella provincia estense. Tra questi 8 erano residenti fuori dalla provincia e 2 fuori dalla Regione Emilia-Romagna. 58 invece i ferraresi scomparsi dall'inizio dell'epidemia: 18 di Ferrara, 10 di Cento, 2 di Voghiera, 1 di Goro, 3 di Poggio Renatico (2 erano ospiti di una casa famiglia), 2 di Copparo, 1 di Ostellato, 2 di Fiscaglia, 11 ad Argenta (6 residenti ad Argenta, 2 ospiti della casa residenziale “La Fiorana”, 3 ospiti della casa residenziale “Manica”), 2 di Codigoro, 1 di Mesola, 1 di Terre del Reno, 2 di Bondeno, 1 di Jolanda di Savoia e 1 di Tresignana.

Oggi, lunedì 13 aprile, fra i 32 tamponi refertati, si sono registrati 2 nuovi casi positivi. Rimangono in attesa di referto altri 117 tamponi. Le persone risultate oggi positive risiedono una ad Argenta e l'altra a Poggio Renatico.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Usl di Ferrara conta 618 casi positivi a coronavirus nel ferrarese, tra cui 588 i residenti in provincia e 30 residenti fuori dalla provincia. Tra le persone risultate positive 309 sono attualmente ricoverate in ospedale, mentre 306 sono i positivi in isolamento domiciliare.

Sono 27 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore negli ospedali della provincia ferrarese risultate positive al virus o per cui si sospetta la positività. All'ospedale di Cona sono stati ricoverati 20 nuovi pazienti, di cui uno in terapia intensiva; mentre all'ospedale di Lagosanto vi sono 7 nuovi ricoveri, tra cui uno in terapia intensiva. All'ospedale di Cento sono poi state ricoverate altre 2 persone per cui si sospetta il contagio.

Nell'ultima giornata sono poi entrate in isolamento domiciliare 19 persone: si tratta di persone entrate in contatto con una persona Covid positiva, o che sono rientrati dall'estero, ma non hanno ancora fatto il tampone e non presentano sintomi. Un'altra persona, residente a Ferrara, è poi entrata in sorveglianza telefonica. 58 residenti in provincia di Ferrara sono usciti dall'isolamento domiciliare o dalla sorveglianza telefonica. Nella giornata di ieri, 12 aprile, 4 persone sono state dimesse dall'ospedale di Cona in quanto guarite dal virus.

Complessivamente sono 109 le persone che, a partire dal 13 marzo 2020 e fino a ieri sono state dimesse dall’Ospedale di Cona.

AGGIORNAMENTO REGIONALE

20.440 i casi positivi in Emilia-Romagna, 342 in più rispetto a ieri. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 8.946. Continuano a salire le guarigioni, che arrivano a 4.007 (+145), e a diminuire i ricoveri

Scende ancora il numero dei pazienti nelle terapie intensive e negli altri reparti Covid. I decessi sono 2.615, 51 in più rispetto a ieri.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Sul territorio nazionale al momento 103.616 persone risultano positive al virus (+1.363). Ad oggi, in Italia sono stati 159.516 i casi totali.

Sono 35.435 le persone guarite (+1.224). I deceduti sono 20.465 (+566).