Tper a fianco dell'azienda USL di Ferrara: i conducenti di autobus consegnano tute in TNT al 118

E si preparano alla seconda donazione

Arriva una nuova importante donazione all’Azienda USL di Ferrara: i conducenti di autobus della provincia del circolo dei lavoratori Tper "G. Dozza" - sezione di Ferrara., emotivamente coinvolti dalla emergenza sanitaria legata al coronavirus, hanno contribuito all'acquisto di 57 tute in TNT da destinare all'unità operativa di emergenza territoriale 118. Tale presidio è utilissimo quale protezione per le divise per il personale in servizio sulle ambulanze aziendali che effettuano sia il servizio di emergenza territoriale, che quello dei trasporti ordinari. Il personale Tper ha voluto contribuire volontariamente alla donazione, nonostante il periodo di forte crisi del settore autoferrotranviario.

L'emergenza COVID19 ha infatti portato una drastica riduzione del servizio di trasporto pubblico locale, con conseguente riduzione del personale in servizio. La consegna del materiale è avvenuta nei giorni scorsi presso la sede del 118 di Corso Giovecca, alla presenza del direttore del servizio Flavio Ferioli e del coordinatore infermieristico Marco Orioli, da parte del consigliere del circolo "G. Dozza", Valentino Bratti.

Il circolo "Dozza" ha già in progetto una seconda donazione di tute per il servizio di emergenza territoriale, non appena il materiale sarà reperibile presso il fornitore.