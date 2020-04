Riaprono i mercati coperti: sì alla vendita in aree chiuse, no a delimitazioni provvisorie

Consentito commercio alimentare in aree strutturalmente circoscritte

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, di concerto con il Ministro della Salute dello scorso 3 aprile, riaprono a Ferrara i Mercati Coperti di Campagna Amica, con i consueti appuntamenti del martedì, giovedì e sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30 in Via Montebello 43 ed il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30 presso l’ex caserma dei vigili del fuoco di Via Poledrelli a Factory Grisù.

Nel rispetto delle norme sanitarie previste (distanziamento interpersonale, accesso controllato delle persone all’interno, uso di guanti e mascherine) non sono infatti sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari.

A Ferrara tornano dunque operativi i mercati che fanno vendita di generi alimentari in area chiusa, con un apposito varco d'ingresso già predisposto in zona circoscritta e delimitata, come accade al Mercato coperto di via Boccacanale Santo Stefano, ma pure in quello settimanale che riaprirà oggi, mercoledì 8 aprile, all'interno di Factory Grisù (ex caserma dei vigili del fuoco in via Poledrelli 21) e in quello nell'ex chiesa di via Montebello 43 organizzato nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato.

A fare chiarezza sulla questione della possibilità di vendita di generi alimentari con posteggi, banchi e bancarelle è l'assessore comunale a Attività Produttive/Patrimonio/Fiere e Mercati Angela Travagli.

"La vendita con posteggi - sottolinea l'ass. Travagli - anche a Ferrara può essere fatta solo dove ci sono aree coperte o scoperte, ma comunque recintate, mentre non si può sopperire con transennamenti temporanei. Le aree dove è possibile riaprire il commercio di generi autorizzati devono avere già caratteristiche strutturali e logistiche di questo tipo. Ovviamente vanno poi prese tutte le precauzioni indicate per questo periodo di emergenza, con uso di mascherina o altro elemento di protezione di bocca e naso in modo corretto (vista l'ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore da ieri, martedì 7 aprile) e distanziamento in base alle indicazioni che vengono date dal personale incaricato a regolamentare l'accesso".

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 resta quindi sospesa ogni attività di somministrazione sul posto di alimenti e bevande, con autorizzazione solo del servizio di consegna a domicilio, e "non rientrano tra le forme di commercio autorizzate - conclude l'ass. Travagli - i mercati ordinari, straordinari o a merceologia esclusiva o posteggi, ancorché alimentari, su area pubblica, all'aperto, che vengano delimitati ad hoc con transenne o altre strutture provvisorie, come specifica l'ordinanza ministeriale messa a punto per il nostro territorio regionale (art. 1 alla lettera d) e come abbiamo chiarito sottoponendo un apposito quesito alla responsabile regionale del Servizio Commercio dell'Emilia-Romagna".

Si ricorda che è anche possibile richiedere la consegna della spesa da parte dei produttori di Campagna Amica direttamente a domicilio: sul sito www.ferrara.coldiretti.it e sulla pagina Facebook Campagna Amica Ferrara la lista delle aziende che effettuano questo servizio.