L'emergenza sanitaria fa saltare il Ferrara Balloons Festival 2020

Parisini: "Disponibili a recuperare in altra data"

A Ferrara, almeno per quest'anno, il cielo di settembre non sarà solcato dalle colorate mongolfiere del Ferrara Balloons Festival.

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 non consente, infatti, agli organizzatori - il Comune di Ferrara, con la partnership di Ferrara Fiere Congressi Srl - di calendarizzare uno degli appuntamenti en plein air più attesi dell'estate, nonché il più importante del settore in Italia.

"Mi sono confrontato con il Sindaco Fabbri - spiega Filippo Parisini, Presidente e Amministratore delegato della Fiera di Ferrara - per segnalargli l'impossibilità di dare esecuzione, entro fine anno, al contratto che ci affida la realizzazione del Balloons Festival. I provvedimenti d'urgenza decretati dal Governo - prosegue Parisini -, in particolare la sospensione delle attività non essenziali, e la mancanza di certezze circa i tempi e i termini della ripresa impattano pesantemente su di noi, considerato che il comparto fieristico sarà tra gli ultimi a poter ripartire".

Trattandosi di un'amara decisione, dettata esclusivamente da cause di forza maggiore, il Presidente e Ad ha rinnovato a Fabbri la propria piena e totale disponibilità a concordare con l'Amministrazione il recupero del Ferrara Balloons Festival 2020 in una nuova data, con l'impegno di preservare le caratteristiche che, per quindici edizioni, ne hanno fatto uno degli eventi ferraresi di maggiore successo e richiamo, solo l'anno scorso infatti si sono registrati 100mila visitatori.