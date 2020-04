Covid-19, in provincia di Ferrara operative le Unità Speciali di Continuità Assitenziali per il trattamento a domicilio

Per i casi sospetti o positivi

Sul territorio dell’AUSL di Ferrara sono attive le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) volte ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19.

Le USCA sono finalizzate prioritariamente al trattamento a domicilio dei casi sospetti o accertati COVID-19 e sono operative tutti i giorni della settimana in stretta collaborazione con i medici di famiglia.

Le Unità Speciali sono costituite da Medici di Guardia Medica, da Medici di famiglia, che hanno dato la loro disponibilità, e da personale assistenziale che è stato adeguatamente formato dall’Azienda USL. La formazione che si è svolta sabato 3 aprile, ha visto infatti coinvolti diversi professionisti dell’Azienda USL impegnati in prima linea per l’emergenza Covid19, per preparare le Unità Speciali incaricate a gestire a domicilio dei pazienti con sintomi lievi.

5 le sedi individuate per le USCA, dislocate per ambito distrettuale e già attrezzate, così come sono già state predisposte le dotazioni per le equipe.

Come funziona:

Per attivare le USCA i Medici di Famiglia ed i Medici di Guardia Medica segnalano i casi da visitare a domicilio, sulla base dei criteri individuati, tramite email o chiamata telefonica ai numeri di telefono che sono appositamente dedicati.