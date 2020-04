Avvio del “drive through” a Ferrara: scoprire la positività al virus in tempi rapidi

Senza scendere dall'auto

Una metodologia che affianca l’attività dei tamponi a domicilio e che permette in tempi brevi di accertare la guarigione delle persone risultate positive.

A Ferrara, da ieri, martedì 7 aprile, sono partiti i primi 35 tamponi rino-oro-faringei alle persone dichiarate clinicamente guarite mediante il sistema della drive-in clinic.

Che cos'è

Il “drive through” è il test che prevede la realizzazione di un vero e proprio tampone rino-faringeo su persone clinicamente guarite, ma che per essere dichiarate guarite dal punto di vista virologico devono essere sottoposte a due tamponi con esito negativo. Con questa modalità è possibile aumentare il numero dei tamponi che si possono eseguire quotidianamente rendendo il sistema più efficiente e accorciando i tempi di accertamento delle guarigioni.

Come funziona

Il tampone vene eseguito su gruppi di persone invitate telefonicamente e con mail da dipartimento di sanità Pubblica a presentarsi in automobile presso l'ex portineria di via Rampari di Cittadella S. a Ferrara, dove sarà fatto il tampone senza far scendere all’auto le persone. Il tutto in maniera sicura e veloce.

Il foglio inviato via mail con l’appuntamento non sostituisce l’autodichiarazione, che va sempre compilata, ma andrà mostrata in caso di controllo.

Si invitano i cittadini a non telefonare ai servizi per richiedere di essere inseriti negli elenchi degli appuntamenti, che sono programmati sulla base delle tempistiche organizzate dal dipartimento di sanità pubblica. Si ricorda inoltre che non è possibile presentarsi in accesso diretto, senza avere ricevuto l’appuntamento.