Emergenza Covid-19: al via test sierologici per polizia locale, operatori ASP e dipendenti pubblici

Screening volontario per gli operatori a contatto con il pubblico

L'amministrazione comunale di Ferrara ha annunciato l'acquisto di 350 test sierologici per la ricerca di anticorpi da Covid-19 a cui, su base volontaria, potranno sottoporsi chi, ogni giorno, lavora a contatto diretto con il pubblico.

"Vogliamo avere un quadro chiaro della situazione - ha affermato il Sindaco Fabbri - per attuare tutte le possibili strategie di prevenzione e di eventuale contenimento del virus. Testare il personale che ogni giorno lavora a contatto diretto con i cittadini è fondamentale, dal punto di vista sanitario, per limitare la diffusione del virus e, da quello psicologico, per garantire a tutti gli operatori la necessaria serenità nel portare avanti il proprio dovere e ai ferraresi maggiore protezione in termini sanitari".

I test verranno utilizzati per uno screening sui dipendenti comunali e delle aziende partecipate. Fabbri, grazie all'ordinanza sindacale sottoscritta alcuni giorni fa in relazione agli acquisti di prodotti e servizi per il contenimento del contagio, ha dato mandato alla Holding Ferrara Servizi srl di perfezionare l'operazione.

"I primi ad essere testati saranno gli agenti della Polizia locale, a cui seguiranno i dipendenti di Asp che operano in contesti di fragilità, come le case protette e i dipendenti che sono attivi agli sportelli delle delegazioni di quartiere oltre agli operatori di Ferrara Tua che lavorano in prima linea - spiega ancora il sindaco -. E' fondamentale in questo momento mettere in atto, in modo mirato, tutte le possibili strategie al fine di mantenere la situazione positiva che vede Ferrara tra le province meno colpite della regione Emilia Romagna".

I test saranno disponibili a partire dai prossimi giorni e i dipendenti interessati verranno contattati per la raccolta delle adesioni e, in seguito, per il test vero e proprio.