Uova di Pasqua per i piccoli ricoverati all'ospedale di Cona

Dall'associazione Giulia

L’Associazione di Volontariato Giulia Odv, come da tradizione, oggi, lunedì 6 aprile 2020, ha consegnato le uova di Pasqua ai piccoli malati della Clinica Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stato lo psicologo dell’Associazione, che opera all’interno dei reparti pediatrici, a provvedere alla consegna.

Da sempre impegnata per i bimbi malati del territorio ferrarese, l’Associazione Giulia concentra i propri sforzi nel finanziare e potenziare le figure professionali dello Psico-Oncologo del Pediatra-Oncologo e del Musico Terapeuta che siano in grado di accogliere e sostenere il piccolo paziente e la sua famiglia nel difficile cammino della malattia in senso globale.