Prosegue la sanificazione delle strade del territorio ferrarese, il programma dei prossimi giorni

Fabbri: "Stiamo arrivando in tutto il territorio. Coinvolgeremo anche il mondo agricolo"

Nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, si è provveduto ad eseguire il lavaggio strade con i prodotti sanificanti nella zona di Barco e via Aeroporto.

Di seguito il programma di lunedì 6 aprile 2020.

Si partirà da POROTTO - CASSANA, intero abitato, a seguire via Arginone e via Catena, per poi proseguire nella zona di via Modena (vie limitrofe quali via Pontida, Turchi, Legnano, Lega Lombarda, Gessi , Barbieri, Golinelli, Cova).

In programma già da martedì 7 aprile la sanificazione nelle zone rimaste del centro storico con modalità adeguate alla dimensoone delle vie (Mazzini, Scienze, Terranuova, e limitrofe) per poi continuare con il programma nel comparto di via Padova (Zona Doro), quindi Pontelagoscuro e le zone limitrofe di via Bologna.

"Continua la nostra opera di sanificazione delle strade - afferma il sindaco Alan Fabbri -, stiamo arrivando a tutto il territorio. Abbiamo intenzione di estendere il servizio a tutta la città e di proseguire fino al termine dell'emergenza. Andremo avanti cercando di coinvolgere anche chi opera nel settore agricoltura, per accelerare il più possibile questo tipo di intervento".

L'elenco strade dove è stata già effettuata l'attività di sanificazione

18/03 - - Viale Cavour ( COMPRESI MARCIAPIEDI E CONTROVIALI ), Largo Castello, C.so Martiri della Libertà, P.zza Trento Trieste, Porta Reno, P.zza Travaglio, Via Ripagrande, Via Piangipane

19/03 - ABITATO DI SAN MARTINO

20/03 - Via Giovecca, Corso Porta Mare, Corso Porta Po, Via Palestro, Anello esterno Ariostea

21/03 - Zona Stazione (fronte stazione e portici fermate Autobus), Via Nazario Sauro, Via Piave (lato Tribune), Via Cassoli (zona USL) + Piazzale Castellina IV Novembre, Porta Catena - Piazzale dei Giochi, Viale Po

23/03 - Argine Ducale, Via Foro Boario (solo Controviali), Zona Krasnodar (Piazza di Via Verga zona Conad e Farmacia), Via Pomposa (INTERSPAR)

24/03 - San Contardo D'Este (Zona Cadoro), Via Siepe, Via Germoglio, Via Cedri

Via Frutteti, Via Algeria (anello), Via Messico, Via Portogallo, Via Fornace, Via Pacinotti (Da via Algeria a Via Pomposa), Via Pacinotti (Solo da Via Messico a Via Portogallo)

25/03 - SAN BARTOLOMEO Via Masi (Da via Carlotti a via Dell'Abbondanza), Via Piccoli, Via Scuole, Via Parioli, Via Cervella, Via Dell'Abbondanza, Via Carlotti, Via Barchessa, Via Della Signora, Via Nanni, Via Salvi, Via Moggi, Via Due Giugno, Via Pagliarini, Via Franchini, Via degli Artigiani, Via Dell'Agricoltura

26/03 - ZONA BORGOPUNTA Via Giovanni XXIII, Via Pasquale Colagrande, Via Hanau, Via Ugo Teglio, Via Zanatta, Via Vita Finzi, Via Cinzio Belletti, Via Viviani, Via Pistani, Via Calzolai (da via Copparo a Via Carli), Via Maria Turoldo, Via Rossellini, Via Don Giuseppe Zanardi, Via Borgopunta, Via Biancospino, Via dei Tulipani, Via delle Garge, Via Mozzoni, Via Mafalda Favero, Via Matilde Serao, Via Elsa Morante, Via Massari, Via Magnoni, Via Chizzolini, Via Barbantini, Via Bellonci

27/03 - FRANCOLINO Via Calzolai, Piazza Fetonte, Via Storione, Via Mons. Stegani, Via Fillini, Via della Trota, Via dei Pescatori, Via Zerbinata, Via Pagliarini, Via del Luccio, Via della Carpa

28/03 - PARASACCO - DENORE - VILLANOVA - VICONOVO - CONTRAPO - BAURA - BOARA - CORLO - AGUSCELLO (a scalare)

30/03 - MALBORGHETTO

Via Formia, Via Dei Gladioli, Via Dell'Agrifoglio, Via Dei Gelsomini, Via Delle Camelie, Via Dei Roseti, Via Dei Mughetti, Via Lerida, Via Kallethea, Via Sarajevo, Via Rina Melli, Via Fratelli Navarra, Via Santa Margherita, Via Delle Statue, Via Antonio Tebaldeo

31/03 1/4 2/4 - ZONA VIA BOLOGNA

Via Aeroporto, Via Torboli, Via Zerbinati, Via Stefani, Via Pisani, Via Magoni, Via Pico, Via Alberghini, Via Storari, Via Fratelli Cervi, Via Bonaccini, Via Anna Frank, Via Bonfieni, Via Caroli, Via Bonetti, Viale Krasnodar, Via Verga, Via Falcone, Via Mambro, Via De Sanctis, Via Collodi, Via Carducci, Via Croce, Via Italo Svevo, Via Passega (+ traverse), Via Chailly, Via Ippolito Nievo, Via Kramer, Via Fardella

03/04 - PONTEGRADELLA - FOCOMORTO

Via Pantioli, Via Delle Acacie, Via Delle Semine, Via della Trebbia, Via Della Zappa, Piazza Del Rastrello, Via Della Piantata, Via Francesco Botter, Via Droghetti, Via Pioppa, Via Bertazzini, Via Della Marasca, Via Del Carpino, Via Mangardi Lucio Federico, COCOMARO DI FOCOMORTO, Via Golena, Via Luigi Fano